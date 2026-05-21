فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد از دستگیری سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای غیربومی در حین ارتکاب جرم خبر داد و گفت: با هوشیاری و استفاده قانونمند پلیس از سلاح، سارق مسلح از فرار بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ تقوی فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد گفت:در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور و تشدید مبارزه با سرقت‌های شبانه، ماموران کلانتری مرکزی در حین گشت‌زنی هدفمند به فردی که در حال حمل اقلام مشکوک بود برخوردند.

او افزود: متهم به محض مشاهده خودروی پلیس، قصد متواری شدن از صحنه را داشت که با واکنش سریع مأموران مواجه شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: پس از صدور دستور ایست پلیس، متهم با سلاح سرد در برابر مأموران مقاومت کرده و قصد آسیب رساندن به عوامل انتظامی را داشت که در این رویارویی، مأموران با رعایت کامل قانون بکارگیری سلاح، متهم را از ناحیه پا هدف گلوله قرار دادند و زمین‌گیر کردند.

او با هشدار قاطع به مجرمان، گفت: شهرستان عباس‌آباد برای مجرمان و سارقان غیربومی که با تصور واهی، این منطقه را برای فعالیت‌های مجرمانه انتخاب می‌کنند، ناامن‌ترین نقطه خواهد بود.

