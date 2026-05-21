شهردار تهران گفت: تا تعیین تکلیف نهایی طرح اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل‌ونقل عمومی در شورای شهر تهران، خدمات اتوبوس و مترو رایگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تلاش دشمن آمریکایی-صهیونی برای ایجاد بی‌ثباتی در کشور گفت: پیگیر ارزان سازی تهران، با ثبات کردن قیمت‌ها و در دسترس قرار دادن امکانات شهر هستیم که حوزه حمل‌ونقل یکی بخش‌های این رویکرد است.

زاکانی با اشاره به مصوبه شورای شهر مبنی بر رایگان شدن مترو و اتوبوس‌های تندرو (BRT) در ایام جنگ گفت: اکنون شورای شهر یک فوریت ایجاد زمینه باشگاه شهروندی و ارائه خدمات از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد یارانه‌ای کردن برای اقشار خاص تصویب کرده است و هفته آینده در دستور کار دارد.

وی گفت: به علت اینکه در شرایط کنونی نمی‌توان مجدد خدمات اتوبوس و مترو را پولی کنیم و بر اساس باشگاه شهروندی خدمات ارائه کنیم تا تعیین تکلیف نهایی طرح مذکور در شورای شهر تهران همانند گذشته خدمات اتوبوس و مترو دنبال می‌شود.

شهردار تهران گفت: معتقدیم که ایجاد زمینه باشگاه شهروندی و ارائه خدمات به اساتید، معلمان، پرستاران، معلولان، جانبازان، خانواده‌های محترم شهدا، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار ضعیف جامعه، می‌تواند امکان فراهم کند که بخشی از بار معیشتی آنها را سبک کند. 

شهردار تهران با تأکید بر نقش این طرح در کاهش ترافیک و مصرف بنزین، گفت: طرح مذکور به حوزه حمل‌ونقل کمک می‌کند که ترافیک هم در تهران کاهش پیدا کند، به مصرف بنزین در این شرایط کمک می‌کند و همچنین بر کاهش آلودگی هوا اثر می‌گذارد.

زاکانی در پایان گفت: امیدواریم این موضوعی که شورای شهر دنبال می‌کند و ما نیز با تمام وجود حمایت می‌کنیم، زودتر به نتیجه برسد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شهرداری ، حمل و نقل
خبرهای مرتبط
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی مطرح کرد؛
ورود ۵۰ اتوبوس جدید به خطوط پایتخت+ فیلم
شهردار تهران: مترو و اتوبوس تا جلسه بعدی شورای شهر رایگان خواهد بود
تا زمان تصویب نهایی طرح اصلاح نظام یکپارچه بلیت حمل و نقل عمومی رایگان نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
واسه چی باید پولی بشه .مردم به این مقداردلخوش نیستن.مسکن هم باید رایگان بشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ماشاءالله زاکانی
۱۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقا این بزرگراه شوشتری نمیخواد افتتاح بشه
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا زمانی رایگان است تا بشود کلاه سر مردم گذاشت و از راه دیگر پول چاپیدن از مردم
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
زاکانی عشق منی
۱۸
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینرنتو وصل کنید به جای این چرت و پرتا
۱
۳۵
پاسخ دادن
ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه عراق، ازبکستان و قزاقستان به کشور
صدور ۱۱۲ هزار گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله
حضور نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی / آخرین آمار حضور زائران در شهر‌های مکه و مدینه
ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش باران و مه‌گرفتگی در محور هراز
هوای تهران در وضعیت قابل قبول
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز به سمت شمال مسدود می‌شود
آخرین اخبار
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز به سمت شمال مسدود می‌شود
ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه عراق، ازبکستان و قزاقستان به کشور
ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش باران و مه‌گرفتگی در محور هراز
صدور ۱۱۲ هزار گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله
حضور نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی / آخرین آمار حضور زائران در شهر‌های مکه و مدینه
هوای تهران در وضعیت قابل قبول
تمامی زائران ایرانی تا صبح شنبه به مکه منتقل می‌شوند
جزئیات حادثه آتش سوزی در خیابان ملت تهران
تشکیل پرونده قضایی برای نمایش یک فیلم سینمایی با محتوای غیراخلاقی
مدیر مسئول ایرنا احضار شد
با هدایت‌های رهبر انقلاب راه انتقام را هموار می شود
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز داوری ویژه بریکس برای حل و فصل اختلافات
«قرارگاه ایران پیروز»؛ روایتی از هم‌افزایی گروه‌های جهادی در سایه جنگ