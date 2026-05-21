باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تلاش دشمن آمریکایی-صهیونی برای ایجاد بیثباتی در کشور گفت: پیگیر ارزان سازی تهران، با ثبات کردن قیمتها و در دسترس قرار دادن امکانات شهر هستیم که حوزه حملونقل یکی بخشهای این رویکرد است.
زاکانی با اشاره به مصوبه شورای شهر مبنی بر رایگان شدن مترو و اتوبوسهای تندرو (BRT) در ایام جنگ گفت: اکنون شورای شهر یک فوریت ایجاد زمینه باشگاه شهروندی و ارائه خدمات از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد یارانهای کردن برای اقشار خاص تصویب کرده است و هفته آینده در دستور کار دارد.
وی گفت: به علت اینکه در شرایط کنونی نمیتوان مجدد خدمات اتوبوس و مترو را پولی کنیم و بر اساس باشگاه شهروندی خدمات ارائه کنیم تا تعیین تکلیف نهایی طرح مذکور در شورای شهر تهران همانند گذشته خدمات اتوبوس و مترو دنبال میشود.
شهردار تهران گفت: معتقدیم که ایجاد زمینه باشگاه شهروندی و ارائه خدمات به اساتید، معلمان، پرستاران، معلولان، جانبازان، خانوادههای محترم شهدا، دانشآموزان، دانشجویان و اقشار ضعیف جامعه، میتواند امکان فراهم کند که بخشی از بار معیشتی آنها را سبک کند.
شهردار تهران با تأکید بر نقش این طرح در کاهش ترافیک و مصرف بنزین، گفت: طرح مذکور به حوزه حملونقل کمک میکند که ترافیک هم در تهران کاهش پیدا کند، به مصرف بنزین در این شرایط کمک میکند و همچنین بر کاهش آلودگی هوا اثر میگذارد.
زاکانی در پایان گفت: امیدواریم این موضوعی که شورای شهر دنبال میکند و ما نیز با تمام وجود حمایت میکنیم، زودتر به نتیجه برسد.