سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از کشف و توقیف محموله‌های غیرمجاز مرغ زنده در خروجی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از کشف و ضبط ۱۱هزار و ۲۱۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز از ۱۱خودرو و مجموعا به میزان ۳۷ هزار و ۶۴۶ کیلوگرم، طی چهار شب متوالی بازرسی‌های شبانه درمنطقه آزادمهر پل سفید خبر داد و گفت: با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

او افزود: این اقدام در قالب گشت مشترک با حضور نیرو‌های پلیس امنیت اقتصادی، پلیس راه، نماینده دامپزشکی و کارشناسان جهاد کشاورزی سوادکوه انجام شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه گفت: سودجویان و متخلفان قصد انتقال این محموله‌های غیرمجاز به استان تهران را داشتند که این محموله‌ها شناسایی و توقیف و بلافاصله به نزدیکترین کشتارگاه منتقل و تحت نظارت کامل کشتار شدند.

پورمند افزود:این بازرسی‌ها در راستای اجرای مقررات و با اهداف مهمی از جمله مقابله با قاچاق مرغ زنده، صیانت از سلامت محصولات پروتئینی عرضه شده به مردم و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قانونی انجام می‌شود.

او گفت: هرگونه نقل و انتقال و عرضه مرغ زنده بدون مجوز‌های لازم، غیرقانونی است و جهاد کشاورزی سوادکوه با همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی، با هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

