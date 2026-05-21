شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از صف های طولانی پمپ بنزین در جایگاه های سوخت شهرستان جیرفت ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که رانندگان شهرستان جیرفت استان کرمان در گرمای هوا با مشکل تامین سوخت برای خودروهایشان مواجه شدند. بطوریکه آنها مجبورند ساعتها در ترافیک بمانند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
ما در شهرستان جیرفت زندگی میکنم. در این گرمای شدید باید سه ساعت بایستیم توی صف بنزین تا ۱۵ لیتر بنزین بزنیم چرا مسئولان فکری به حال این مردم نمیکنند؟ چرا بنزین را به قیمت بیشتردراختیار مردم قرار نمیدهند.
ما مردم جنوب در اینجا از مسئولان کشور و استاندار استان کرمان تقاضا داریم چارهای بیاندیشند.