باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تشریح وضعیت الگوی مصرف مشترکین خانگی، اظهار کرد: الگوی مصرف برق مشترکین خانگی در چهار پله تعریف شده است؛ پله اول مشترکین زیر الگو، پله دوم مشترکین تا ۱.۵ برابر الگو، پله سوم ۱.۵ تا ۲.۵ برابر الگو و پله چهارم مشترکینی هستند که بیش از ۲.۵ برابر الگو مصرف دارند.

یاقوتی در خصوص آمار جمعیتی این دسته‌ها گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد مشترکین در پله اول، ۱۵ درصد در پله دوم، ۸ درصد در پله سوم و ۲ درصد باقی‌مانده در پله چهارم قرار دارند. نکته قابل‌تأمل این است که ۷۵ درصد مشترکین (پله اول)، ۵۲ درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که ۲ درصد مشترکین پرمصرفِ پله آخر، ۱۰ درصد مصرف برق را به خود اختصاص داده‌اند.

او افزود: حتی در تحلیل دقیق‌تر، تنها ۰.۵ درصد از کل مشترکین، بیش از ۵ برابر الگو مصرف دارند که همین نیم درصد، چیزی در حدود ۷ درصد از کل مصرف برق را شامل می‌شوند. این آمار نشان‌دهنده آن است که با مدیریت مصرف توسط این تعداد اندک، می‌توان ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای پایداری شبکه ایجاد کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر با اشاره به نقش تعرفه‌ها در مدیریت تقاضا تصریح کرد: نرخ تأمین برق حدود ۱۳۶۰ تومان است؛ تعرفه برق برای مشترکین کم‌مصرف بسیار پایین (حدود ۱۴۰ تومان) در نظر گرفته شده، اما برای مشترکین پرمصرف در پله آخر، نرخ‌ها به بیش از ۵ برابر قیمت تأمین برق می‌رسد. این اختلاف قیمت، فرصتی است تا مشترکین با تعدیل مصرف، هزینه‌های خود را کاهش دهند و به سمت الگوی بهینه حرکت کنند.

یاقوتی در پایان بیان کرد: سعی بر این است که با اقدامات تشویقی و تعرفه‌ای، مشترکین پرمصرف مدیریت مصرف داشته باشند، اما در ماه‌های گرم سال، همه موظف به رعایت الگوی مصرف هستیم. در صورت عدم رعایت، برای حفظ پایداری شبکه، با استفاده از تجهیزات هوشمند نصب شده در شبکه، اقدامات محدودکننده برای مشترکین پرمصرف اعمال خواهد شد تا تأمین برق برای سایر بخش‌ها با چالش مواجه نشود.