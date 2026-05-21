باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ داریوش مهدی زاده فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری گفت: یک کارگاه چوب‌بری در شهرستان آمل به دلیل کشف چوب‌آلات جنگلی قاچاق در آن کارگاه تا اطلاع ثانوی و طی مراحل قانونی پلمب شد.

او افزود: فرد متخلف با اقدام به‌موقع و رصد اطلاعاتی فرماندهی یگان حفاظت، نماینده پلیس امنیت اقتصادی و تیم عملیات یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری دستگیر شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری گفت:این فرد جهت سیر مراحل تحقیقی و قضایی با دستور مقام قضایی تحویل پلیس امنیت اقتصادی گردید.