باشگاه خبرنگاران جوان - حسب ردیف (۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مستند به مفاد قانونی بند «ث» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مقرر شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش¬بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل چهار میلیون و هفتصد هزار میلیارد ریال (۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به پرداخت تسهیلات قرض¬الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد.

بر این اساس به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در سال ۱۴۰۵، سهم بانک‌های عامل در اعطای این تسهیلات به میزان ۴ همت، تعیین و ابلاغ شد.

منبع: بانک مرکزی