باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با محوریت بررسی وضعیت معیشت مردم، مدیریت و کنترل قیمت‌ها در بازار و بررسی چالش‌ها و شرایط کسب‌وکار، در سالن حکمت ستاد مرکزی قوه قضاییه برگزار شد.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، اعضای شورای عالی قضایی، وزرای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران قضایی و اجرایی کشور برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این نشست با اشاره به شرایط ناشی از «جنگ تحمیلی سوم» اظهار کرد: اگرچه آمادگی لازم برای برنامه‌ریزی در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از پیش وجود نداشت، اما اقدامات انجام‌شده به‌گونه‌ای بود که کمترین شوک اقتصادی به کشور وارد شد و دولتمردان با تدبیر و مدیریت مناسب عمل کردند.

وی با بیان اینکه در این شرایط از ظرفیت‌های کشور به‌ویژه بخش خصوصی استفاده مطلوبی صورت گرفته است، افزود: امیدواریم همچنان از ظرفیت بخش خصوصی که می‌تواند نقش مؤثری در عبور از مشکلات و رفع چالش‌ها داشته باشد، بیش از گذشته بهره‌برداری شود.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تأمین نیاز‌های معیشتی مردم تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم در تأمین مایحتاج خود با مشکل مواجه نشوند و بتوانند کالا‌های مورد نیاز خود را با قیمت متعادل و متعارف تهیه کنند.

وی ادامه داد: این جنگ آثار خود را بر اقتصاد کشور و حتی کشور‌های همجوار و غیرهمجوار گذاشته است، اما نکته مهم آن است که در این شرایط هیچ‌گاه با کمبود کالا مواجه نبوده‌ایم و کالا‌های اساسی به میزان نیاز مردم در فروشگاه‌ها موجود بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به موضوع گرانی‌ها اظهار کرد: گرانی افسارگسیخته برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است، اما این مسئله صرفاً ناشی از شرایط جنگی نیست و بخشی از آن به سوءاستفاده افراد خائن و مفسد بازمی‌گردد؛ از این‌رو باید با اخلالگران نظام اقتصادی برخوردی قاطع و سنگین صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر تلاش مسئولان در شرایط کنونی گفت: دولتمردان در این شرایط با تمام توان پای کار ایستاده‌اند و تلاش کرده‌اند تا نگرانی‌های موجود کاهش یابد.

وی همچنین با اشاره به افزایش همبستگی اجتماعی در شرایط دشوار اظهار کرد: جنگ تحمیلی موجب افزایش اتحاد و یکپارچگی مردم شده است. امیرالمؤمنین علی (ع) فرموده‌اند هرچه شرایط سخت‌تر می‌شد، بر ایمان ما افزوده می‌شد و این روحیه در میان مردم نیز قابل مشاهده است.

خلیلی در پایان بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده تأکید کرد و گفت: بدون برنامه‌ریزی نمی‌توان آینده را مدیریت کرد. همه دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و حمایت‌های متقابل داشته باشند. قوه قضاییه نیز همواره از دولتمردان حمایت کرده و این حمایت‌ها ادامه خواهد داشت.

منبع: قوه قضاییه