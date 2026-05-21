مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل نوشت: اکنون نقشه کریدور‌های (راهگذرهای) منطقه را نه با تهدید‌های واشنگتن، بلکه با واقعیت‌های میدانی تهران می‌نویسند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «علی اکبر ولایتی» امروز پنجشنبه ۳۱‍ اردیبهشت ۱۴۰۵ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ در پارادوکس «تهدید‌های روزانه ایران» و «مشتریان عصبانی پمپ‌بنزین‌های آمریکا» گرفتار شده؛ او برای مهار تورم داخلی خود محتاج ثبات بازار و کاهش قیمت انرژی است.

وی در ادامه این پیام آورده است: از سوی دیگر، تغییر محاسبات در قفقاز و کمرنگ شدن واژه تحمیلی «کریدور ترامپ» (زنگزور)، نشان داد که اکنون نقشه کریدور‌های (راهگذرهای) منطقه را نه با تهدید‌های واشنگتن، بلکه با واقعیت‌های میدانی تهران می‌نویسند.

برچسب ها: علی اکبر ولایتی ، خاورمیانه
