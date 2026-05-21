باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا معیریپور مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین از اجرای پروژه روکش آسفالت در کریدور تهران - بازرگان خبر داد و گفت: این پروژه در باند شمالی در محدوده پیش از خروجی ضیاآباد تا انتهای حوزه استحفاظی استان ادامه دارد و در باند جنوبی نیز از مرز استان زنجان به سمت قزوین انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: علاوه بر اجرای روکش آسفالت، عملیات جانبی شامل شانهسازی، پاکسازی و شستوشوی علائم و تابلوها، بهسازی و نصب علائم ایمنی و سایر اقدامات تکمیلی نیز همزمان در حال انجام است تا سطح ایمنی و کیفیت خدماترسانی در این محور افزایش یابد.
معیریپور با اشاره به اهمیت این کریدور بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی حملونقل کشور بیان کرد: با برنامهریزی انجامشده، این پروژه تا پایان فصل کاری جاری به اتمام رسیده و آماده بهرهبرداری کامل خواهد بود.
منبع: راهداری قزوین