 مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی اذربایجان غربی گفت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار بهره بردار کشاورزی استان از آموزشهای ترویجی در قالب طرح پایداری تولید در دیمزارها بهره مند شده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - بیتا احمدیان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجانغربی در مراسم روز مزرعه آموزشی ترویجی با محوریت «طرح پایداری تولید در دیمزارها» با مشارکت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجانغربی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوی برگزار شد با تأکید بر ضرورت اجرای این طرح در مناطق دیمخیز گفت: تاکنون ۲ هزار و ۶۵ کلاس آموزشی در سطح استان برگزار شده و بیش از ۳۰ هزار بهرهبردار آموزش دیدهاند.
محمود سپهرفر مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان نیز ضمن معرفی ارقام نخود و اهمیت کشت مستقیم و مکانیزه بر لزوم تغذیه گیاهی و کشت پاییزه و انتظاری تاکید کرد.
در این رویداد، توصیههای فنی درباره ارقام نخود، کشت مستقیم و مکانیزه، تغذیه گیاهی، کشت پاییزه و انتظاری، تناوب زراعی و مدیریت مصرف کود و سم نیز توسط مدیر جهاد کشاورزی خوی و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و ناظر عالی طرح ارائه شد و کارشناسان به سوالات تخصصی کشاورزان پاسخ دادند.