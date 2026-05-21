باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- کره جنوبی که با لقب «ببر‌های آسیا» شناخته می‌شود، یکی از تیم‌های ثابت و باثبات فوتبال آسیا در رقابت‌های بین‌المللی طی دو دهه اخیر بوده است.

بهترین عملکرد تاریخ این تیم در جام جهانی به سال ۲۰۰۲ بازمی‌گردد؛ جایی که کره جنوبی به مرحله نیمه‌نهایی رسید و در نهایت در رتبه چهارم جهان قرار گرفت. این نتیجه همچنان به‌عنوان برترین دستاورد یک تیم آسیایی در تاریخ جام جهانی ثبت شده است.

کره جنوبی در سال‌های اخیر نیز حضور مستمر در جام جهانی داشته و موفق شده در چندین دوره از مرحله گروهی عبور کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ثبات ساختاری این تیم در سطح اول فوتبال جهان است.



در ترکیب فعلی (سون هیونگ مین) به‌عنوان کاپیتان و مهم‌ترین بازیکن تیم شناخته می‌شود. او از باتجربه‌ترین لژیونر‌های فوتبال اروپا و از تاثیرگذارترین بازیکنان تاریخ فوتبال کره جنوبی به شمار می‌رود.

در کنار او، بازیکنانی مانند (کیم مین جه) در خط دفاع و (لی کانگ این) در خط میانی، نقش مهمی در ساختار تاکتیکی این تیم دارند.کره جنوبی همواره به سبک بازی منظم، دوندگی بالا، فشار مداوم بر حریف و سرعت در انتقال توپ شناخته می‌شود؛ سبکی که باعث شده این تیم در برابر بسیاری از تیم‌های مطرح جهان عملکرد قابل توجهی داشته باشد.



تیم ملی کره جنوبی در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ عملکردی موفق را پشت سر گذاشت و با قرار گرفتن در جمع تیم‌های صعودکننده، جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کرد. این تیم در مرحله سوم انتخابی با تیم‌هایی مانند ایران، عراق، سوریه و لبنان هم‌گروه بود و در نهایت با کسب نتایج مناسب، موفق به صعود مستقیم به جام جهانی شد. در این مسیر، کره جنوبی برابر عراق به پیروزی دست یافت و در دیدار‌های دیگر نیز امتیازات مهمی برای تثبیت جایگاه خود در جدول به دست آورد.

مهم‌ترین و تاریخی‌ترین پیروزی کره جنوبی در جام جهانی، برد ۲–۰ مقابل آلمان در جام جهانی ۲۰۱۸ است؛ دیداری که در آن کره جنوبی با گل‌های دقایق پایانی موفق شد مدافع عنوان قهرمانی را شکست دهد و یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های تاریخ جام جهانی را رقم بزند و سنگین‌ترین شکست تاریخ این تیم در جام جهانی مربوط به سال ۱۹۵۴ است؛ جایی که کره جنوبی با نتیجه ۹–۰ مقابل مجارستان شکست خورد.



کره جنوبی تنها تیم آسیایی است که موفق شده به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی برسد. اکنون کره جنوبی با تکیه بر تجربه بازیکنان کلیدی و نسل جدید فوتبال خود، بار دیگر وارد رقابت‌های جام جهانی می‌شود؛ جایی که هدف اصلی، نه فقط حضور، بلکه تلاش برای ثبت یک موفقیت تاریخی دیگر در فوتبال آسیاست.

تیم ملی فوتبال کره جنوبی در گروه A با تیم‌های آفریقای جنوبی، جمهوری چک و مکزیک میزبان قرار گرفته است.