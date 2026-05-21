باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - رحیم شهیدیپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ۲۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل احداث بنا، دیوارکشی و تفکیک اراضی در حوزه مراکز جهاد کشاورزی گتاب، بندپی غرب، بیشه جنوبی، احمد چاله پی و بابلکنار شناسایی و با حکم قضایی قلعوقمع شد.
او افزود: این عملیات با همکاری مستقیم دادستانی، نیروی انتظامی، اداره راه و اکیپهای صیانت از بستر تولید با هدف بازگرداندن اراضی به چرخه کشاورزی اجرایی شد.
شهیدیپور با تأکید بر حساسیت دستگاه متبوع خود در حفظ امنیت غذایی، گفت: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی جرم محسوب میشود و جهاد کشاورزی بدون هیچگونه اغماضی، ضمن برخورد قانونی، دستور قلعوقمع این مستحدثات را صادر و اجرا خواهد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی بابل در پایان با اشاره به فعالیت شبانهروزی گشتهای امور اراضی، از مردم، روستائیان و دهیاران خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری یا احداث بنا در زمینهای کشاورزی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ یا مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی گزارش دهند.