معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: بعید می‌دانم که بازار مجدداً دچار توقف شود، مگر اینکه حوادث بسیار نادر و پیش‌بینی‌نشده‌ای در شرایط اقتصادی کشور رخ دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حمیدرضا یاری، معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دلایل توقف‌های طولانی‌مدت در بازار سرمایه طی دفعات گذشته، اظهار کرد: ما برنامه‌ای برای تعطیلی بازار نداریم. تعطیلی‌های پیشین عمدتاً به دلیل گستردگی شرایط پیش‌آمده و چالش‌هایی بود که در زمینه شفافیت اطلاعاتی و افشای به‌موقع آن وجود داشت؛ در واقع، ما در آن مقاطع از حداقل‌های لازم برای افشای اطلاعات در بازار برخوردار نبودیم.

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با بیان اینکه در بازار‌های جهانی نیز چنین شرایطی در مواقع بحرانی دیده می‌شود، افزود: در سایر کشور‌ها نیز هنگام وقوع جنگ‌های طولانی‌مدت، مانند آنچه در جنگ روسیه و اوکراین شاهد بودیم، بازار سرمایه برای مدتی تعطیل شد؛ اما تجربه نشان داده است که پس از بازگشایی مجدد، بازار دیگر به مسیر خود ادامه می‌دهد.

یاری تأکید کرد: ان‌شاءالله پس از بازگشایی پیشِ رو، بسیار بعید می‌دانم که بازار مجدداً دچار توقف شود، مگر اینکه حوادث بسیار نادر و پیش‌بینی‌نشده‌ای در شرایط اقتصادی کشور رخ دهد. سازمان بورس از نظر ساختاری و نظارتی دغدغه‌ای بابت بسته شدن مجدد بازار ندارد.

او بیان کرد: مگر آنکه در آینده موضوعات خاصی پیش بیاید یا نهاد‌های ذی‌ربط دغدغه‌های ویژه‌ای داشته باشند، در غیر این صورت، برنامه سازمان بورس تداوم فعالیت مستمر بازار و جلوگیری از توقف‌های مجدد است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
بیانیه مشترک کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در حمایت از ثبات بازار سرمایه
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان بررسی شد:
اقدامات حمایتی انجام‌شده از بازار سهام را می‌توان تاحدی موفق ارزیابی کرد/ کارایی این حمایت‌ها وابسته به تداوم آنها
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش ۴۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در دومین روز بازگشایی 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
ارائه خدمات هندلینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
آخرین اخبار
عبور طرح ملی اصلاح روشنایی از مرز کاهش ۱۰ مگاواتی مصرف برق
واریز بیش از ۴۱۶۰ میلیارد ریال خسارت به مالکان خودروهای آسیب‌دیده از «جنگ رمضان»
تمدید ورود موقت خودروهای سواری از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان تیر
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
ارائه خدمات هندلینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
چابهار در میانه وعده و واقعیت/ از کاهش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا «اقتصاد جنگی»
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
ترافیک سنگین در چند محور تهران و شمال
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه اعلام شد
ابلاغ سهمیه پرداخت تسهیلات خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران
۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بنادر تخلیه و بارگیری شد
بورس انرژی به استقبال نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی می‌رود
افزایش قیمت‌ها ناشی از جو روانی پس از آتش‌بس بود/ قیمت جهانی محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد بالا رفت+ فیلم
یارانه اردیبهشت دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
بهره مندی۲۰۲۴ خانوار آسیب‌دیده از وام ودیعه جنگ رمضان
سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خرداد، بامداد جمعه شارژ می‌شود
افزایش ساعات پرواز فرودگاه‌های کشور/ انجام ۱۶۵۰ پرواز در ۲۰ روز گذشته
همراهی حداکثری بانک‌های منتخب در اجرای بسته حمایت از صنایع