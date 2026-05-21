باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حمیدرضا یاری، معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دلایل توقف‌های طولانی‌مدت در بازار سرمایه طی دفعات گذشته، اظهار کرد: ما برنامه‌ای برای تعطیلی بازار نداریم. تعطیلی‌های پیشین عمدتاً به دلیل گستردگی شرایط پیش‌آمده و چالش‌هایی بود که در زمینه شفافیت اطلاعاتی و افشای به‌موقع آن وجود داشت؛ در واقع، ما در آن مقاطع از حداقل‌های لازم برای افشای اطلاعات در بازار برخوردار نبودیم.

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با بیان اینکه در بازار‌های جهانی نیز چنین شرایطی در مواقع بحرانی دیده می‌شود، افزود: در سایر کشور‌ها نیز هنگام وقوع جنگ‌های طولانی‌مدت، مانند آنچه در جنگ روسیه و اوکراین شاهد بودیم، بازار سرمایه برای مدتی تعطیل شد؛ اما تجربه نشان داده است که پس از بازگشایی مجدد، بازار دیگر به مسیر خود ادامه می‌دهد.

یاری تأکید کرد: ان‌شاءالله پس از بازگشایی پیشِ رو، بسیار بعید می‌دانم که بازار مجدداً دچار توقف شود، مگر اینکه حوادث بسیار نادر و پیش‌بینی‌نشده‌ای در شرایط اقتصادی کشور رخ دهد. سازمان بورس از نظر ساختاری و نظارتی دغدغه‌ای بابت بسته شدن مجدد بازار ندارد.

او بیان کرد: مگر آنکه در آینده موضوعات خاصی پیش بیاید یا نهاد‌های ذی‌ربط دغدغه‌های ویژه‌ای داشته باشند، در غیر این صورت، برنامه سازمان بورس تداوم فعالیت مستمر بازار و جلوگیری از توقف‌های مجدد است.