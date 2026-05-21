باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - همزمان با گرامیداشت هفته میراثفرهنگی، نمایشگاه جنگ رمضان و میراث ماندگار مقاومت با همکاری موسسه فرهنگی هنری نامیرا تا ۲ خرداد ماه در محوطه تاریخی حیاط عالیقاپو واقع در دولتخانه صفوی برپاست.
این نمایشگاه گزارشی تصویری و معنوی از حماسهآفرینیهای رزمندگان مدافع امنیت کشور است که از بخشهای شاخص آن میتوان به اتاق اقتدار مزین به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیز یادمان ویژه فرشتگان آسمانی مدرسه میناب اشاره کرد.
همچنین در بخشی دیگر از این نمایشگاه، تصاویر مرتبط با شهدای والامقام جنگ رمضان و جنگ دوازدهروزه در قزوین برای بازدیدکنندگان به نمایش درآمده است.
این نمایشگاه از ساعت ۹ تا ۱۸میزبان علاقمندان و بازدید کنندگان است.