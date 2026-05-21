باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه، جو استان عمدتاً پایدار بوده و آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با روند افزایشی دما پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: از عصر امروز با افزایش تراکم ابر‌ها و وزش باد، به‌ویژه در نیمه غربی استان، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق‌های پراکنده وجود دارد و وضعیت دریا نیز برای امروز با موج کوتاه پیش‌بینی شده که البته از اواخر وقت به سمت نسبتاً مواج شدن متمایل خواهد شد.

کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: آسمان استان جمعه عمدتاً نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در کل استان رگبار‌های پراکنده‌ای رخ می‌دهد که البته مقدار بارش‌ها چندان قابل توجه نیست.

فرجی گفت: ناپایداری‌ها و تراکم ابر‌ها از عصر جمعه به تدریج کاهش می‌یابد تا استان برای خروج از این سامانه ضعیف آماده شود.

او در ادامه با اشاره به پایداری جو در روز‌های شنبه و یکشنبه، از افزایش محسوس دما در این دو روز خبر داد.

فرجی افزود: که توده هوای گرم به‌ویژه در روز یکشنبه تقویت شده و حداکثر دما در برخی مناطق مرکزی و شرقی استان به بیش از ۳۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: بر اساس نقشه‌های فعلی، اواخر وقت روز یکشنبه مجدداً با افزایش ابرناکی در ارتفاعات غربی، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق‌های پراکنده دور از انتظار نیست که نشان از تداوم تغییرات جوی در نیمه خرداد دارد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران