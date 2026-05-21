آسمان مازندران در حالی که جمعه با بارش‌های پراکنده همراه است، روز یکشنبه دمای هوا در برخی مناطق به بیش از ۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه، جو استان عمدتاً پایدار بوده و آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با روند افزایشی دما پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: از عصر امروز با افزایش تراکم ابر‌ها و وزش باد، به‌ویژه در نیمه غربی استان، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق‌های پراکنده وجود دارد و وضعیت دریا نیز برای امروز با موج کوتاه پیش‌بینی شده که البته از اواخر وقت به سمت نسبتاً مواج شدن متمایل خواهد شد.

کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: آسمان استان جمعه عمدتاً نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در کل استان رگبار‌های پراکنده‌ای رخ می‌دهد که البته مقدار بارش‌ها چندان قابل توجه نیست.

فرجی گفت: ناپایداری‌ها و تراکم ابر‌ها از عصر جمعه به تدریج کاهش می‌یابد تا استان برای خروج از این سامانه ضعیف آماده شود.

او در ادامه با اشاره به پایداری جو در روز‌های شنبه و یکشنبه، از افزایش محسوس دما در این دو روز خبر داد.

فرجی افزود: که توده هوای گرم به‌ویژه در روز یکشنبه تقویت شده و حداکثر دما در برخی مناطق مرکزی و شرقی استان به بیش از ۳۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: بر اساس نقشه‌های فعلی، اواخر وقت روز یکشنبه مجدداً با افزایش ابرناکی در ارتفاعات غربی، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق‌های پراکنده دور از انتظار نیست که نشان از تداوم تغییرات جوی در نیمه خرداد دارد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران  ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
سامانه بارشی در راه مازندران
صدور هشدار نارنجی برای نیمه شرقی مازندران
رگبار باران در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادامه محدودیت‌های ترافیکی؛ جاده چالوس یکطرفه می‌شود 
تداوم ناپایداری‌های جوی در مازندران 
ثبت خرید بیش از ۹۵۰ تن کلزا در بهشهر
آخرین اخبار
ثبت خرید بیش از ۹۵۰ تن کلزا در بهشهر
تداوم ناپایداری‌های جوی در مازندران 
ادامه محدودیت‌های ترافیکی؛ جاده چالوس یکطرفه می‌شود 
زمین‌گیر شدن ِعامل حمله به مامور پلیس در بهشهر 
اختلافات خانوادگی در بابل رنگ خون گرفت؛ دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت 