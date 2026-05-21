استاندار البرز انتقال نیروگاه منتظر قائم را در راستای منافع ملی یک دستاورد برد ـ برد برای کشور و استان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مجتبی عبداللهی، استاندار البرز در نشست تخصصی بررسی روند جابجایی و افزایش ظرفیت نیروگاه منتظر قائم فردیس، انتقال این نیروگاه به محل جدید را حرکتی حیاتی برای صیانت از منابع آبی و پیشگیری از معضلات زیستمحیطی دانست و آن را در راستای منافع ملی و توسعه پایدار البرز، یک دستاورد برد-برد برای استان و کشور قلمداد کرد.
وی در خصوص منافع این پروژه راهبردی گفت: جابجایی نیروگاه منتظر قائم نهتنها موجب ارتقای چشمگیر ظرفیت تولید انرژی در استان خواهد شد، بلکه با توجه به موقعیت مکانی جدید و تدابیر زیستمحیطی اتخاذ شده، به افزایش سرمایه اجتماعی ما و حفاظت مؤثرتر از اکوسیستم منطقه نیز کمک خواهد کرد. این تصمیم قاطعانه در راستای منافع ملی و اولویت توسعه پایدار استان اتخاذ شده است.
شریف، مدیرعامل هلدینگ سپهر نیز ضمن قدردانی از همکاری استانداری البرز و تعیین زمین مناسب برای احداث نیروگاه در محل جدید بیان کرد: موضوع انتقال و توسعه نیروگاه منتظر قائم، بهعنوان مهمترین مأموریت فعلی هلدینگ سپهر در راستای تأمین امنیت انرژی کشور، با جدیت پیگیری میشود. نتایج مثبت مطالعات اولیه نشاندهنده سودمندی بالای این طرح است.
مرادنیا، مشاور برنامهریزی و نماینده ویژه استاندار البرز در توسعه نیروگاههای خورشیدی نیز در این جلسه از آغاز فرآیند عملیاتی انتقال خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز تیم اجرایی بر روی مطالعات اتصال به شبکه، ظرفیت خطوط گاز، مکانیابی زمین و استفاده از پساب برای نیروگاه جدید است تا پروژهای با کمترین اثرات زیستمحیطی اجرا شود.
با توجه به توافقات صورت گرفته و تأکیدات استاندار البرز، انتظار میرود فرآیند جابجایی و توسعه نیروگاه منتظر قائم با سرعت بیشتری پیش برود و گامی مهم در جهت تأمین پایدار انرژی و حفظ محیطزیست استان البرز برداشته شود.
منبع تسنیم