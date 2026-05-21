باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - این دوره از مسابقات که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب، شهدای دانشآموز دوران دفاع مقدس و همچنین سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه در سه بخش جاده، دور امتیازی و کوهستان در ورزشگاه ۲۲ گولان، مسیر آبیدر و پیست دوچرخهسواری پارک روجیار سنندج به انجام رسید.
در این رویداد، نمایندگانی از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابتها نتایج زیر در مواد مختلف به دست آمد:
در ماده ۵۰۰ متر، روژینا اعظمی از کردستان موفق به کسب جایگاه نخست شد و هستی امینی و دنیز نادری هر دو از استان آذربایجان شرقی به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم ایستادند.
در ماده ۲۰۰۰ متر، ورزشکاران آذربایجان شرقی سکوهای اول و دوم را از آن خود کردند؛ به طوری که النا ناصری مدال طلا و السا سینایی مدال نقره را کسب کردند و اوین زندی از کردستان موفق به کسب مقام سوم شد.
در رقابتهای ماده دور امتیازی، النا ناصری و هستی امینی از آذربایجان شرقی به ترتیب صاحب عناوین اول و دوم شدند و الیکا مرادی رکابزن کردستانی توانست جایگاه سوم را به خود اختصاص دهد.
در نهایت و در رقابت نفسگیر ماده کوهستان، روژینا اعظمی از کردستان با پیشی گرفتن از رقبا بر سکوی نخست ایستاد و دنیز نادری و السا سینایی هر دو از آذربایجان شرقی به ترتیب عناوین دوم و سوم این ماده را کسب کردند.
گفتنی است؛استانهای گیلان و زنجان با وجود حضور در منطقه سه، در این دوره از مسابقات دختران شرکت نداشتند.