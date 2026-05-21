باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه افزایش فشارهای همهجانبه آمریکا علیه کوبا، وزارت دادگستری ایالات متحده از اعلام جرم رسمی علیه رائول کاسترو، رئیسجمهور پیشین کوبا، خبر داد؛ پروندهای که به گفته مقامهای آمریکایی بیش از ۳۰ سال در دست بررسی بوده است.
رائول کاسترو ۹۴ ساله به «توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی»، «انهدام هواپیما» و ۴ فقره قتل متهم شده است. این اتهامات به سرنگونی دو هواپیمای غیرنظامی متعلق به گروه کوبایی-آمریکایی «برادران نجات» در سال ۱۹۹۶ مربوط میشود.
دادستانی آمریکا مدعی است کاسترو که در آن زمان وزیر دفاع کوبا بود، در صدور دستور این عملیات نقش داشته است. این پرونده روز چهارشنبه در مراسمی در میامی و همزمان با مراسم مرتبط با تبعیدیهای کوبایی اعلام شد.