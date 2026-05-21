مدیرکل هواشناسی اذربایجان غربی از صدور هشدار نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - محمد قربانپور مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: پیرو هشدار صادر شده پیش‌بینی می‌شود فعالیت این سامانه بارشی که از روز پنجشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا پایان روز جمعه یکم خرداد ماه تداوم خواهد داشت رگبار باران، رعدوبرق و وزش بادهای شدید لحظه‌ای را به همراه آورد که در مناطق مستعد می‌تواند منجر به بارش تگرگ نیز شود.

قربانپور گفت: با فعالیت این سامانه مخاطراتی از جمله آب‌ گرفتگی معابر شهری و روستایی، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، و کاهش دید افقی و لغزندگی جاده‌ها پیش بینی می شود و باتوجه‌ به ماهیت تندبادهای لحظه‌ای، احتمال خسارت به سازه‌های سبک و نیمه‌کاره و نیز خطر برخورد صاعقه در این مناطق دور از انتظار نیست.

