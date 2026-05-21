رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: طی روز‌های گذشته ۸۴ واحد صنفی مورد بازرسی نظارتی پلیس قرار گرفت که طی آن با مالکان ۶۱ واحد صنفی متخلف اقتصادی برخورد قانونی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری ضمن اشاره به این مطلب که پلیس به شکل قاطع با متخلفان اقتصادی در شرایط کنونی و پیش از این برخورد کرده و می‌کند، گفت: طبق روال ماموریت‌های گذشته ماموران این پلیس ضمن بررسی و نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی، اقدام به برخورد با مالکان واحد‌های صنفی متخلف کرده است.

وی در تشریح این مطلب گفت: در همین راستا، ۸۴ واحد صنفی در شهر تهران مورد بازرسی و نظارت قرار گرفت که طی آن ۶۱ مورد تخلف از جمله کم فروشی، گران فروشی، احتکارکالا و تخلفات مرتبط با کالابرگ احصاء شده و با متخلفان برخورد قانونی، قضایی صورت گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در این طرح ۵۳ جایگاه سوخت و نانوایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته در این راستا نحوه ارائه خدمات به شهروندان اصلاح و کمی‌ها و کاستی‌ها گوشزد شد.

وی با اشاره به کنترل و نظارت بر ۱۳۷ باب انبار و ۸۲ دستگاه کامیون حمل بار، گفت: کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی که از سوی متخلفان احتکار شده بود با هماهنگی بازرسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در بازار تهران توزیع شد.

سردار افشاری در پایان با اشاره به کشف ۵۱۵ تن چای قاچاق به ارزش ۵۱۰ میلیارد ریال اظهار داشت: در این سلسله عملیات‌ها ۲۷ تن برنج ایرانی، ۴۸۴ قوطی کنسرو ماهی، ۶ تن شکر و سه و نیم تن رب گوجه فرنگی قاچاق به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال نیز کشف و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۹:۲۸ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
قانون باز دارنده نیست، اصلاح کنید تخلف صورت نگیره .
Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۷:۴۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
متاسفانه زور هیچکس به گردن کلفتهایی مثل ایران خودرو نمیرسه و با گرفتن خرده پاها تاثیری توی بازار رخ نمیده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
یکی نیست تواین کشورباگرانب هامبارزه کنه وجلوش روبگیره بابادیگه چیزی نمیشه خرید
