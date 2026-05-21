باشگاه خبرنگاران جوان - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف مدیریت بهینه اراضی و بهبود نظارت بر منظر روستایی، اقدام به بازنگری و بهروزرسانی طرحهای هادی در این منطقه کرده است.
شایان ذکر است: این اقدام که با اولویت پاسخ به پدیده «مهاجرت معکوس» و ضرورت افزایش مساحت محدوده روستاها صورت گرفته، نقشی کلیدی در فراهمسازی زیرساختها برای سکونت متقاضیان بازگشت به روستا ایفا میکند. افزایش مساحت قانونی روستاها در این طرحها، ضمن جلوگیری از گسترش بیرویه و غیرمجاز ساختوسازها در اراضی کشاورزی، فرصت مناسبی را برای تأمین زمین مورد نیاز جهت سکونت جوانان و توسعه متوازن روستاها فراهم آورده است.
گفتنی است: بنیاد مسکن سروآباد با این رویکرد، علاوه بر تسهیل در روند توسعه فیزیکی، بر حفظ هویت بومی و ارتقای کیفیت منظر روستایی در مناطق هدف نظارت دقیق خواهد داشت تا توسعه این سکونتگاهها در مسیر پایدار و اصولی هدایت شود.
منبع: اداره روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان