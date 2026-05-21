باشگاه خبرنگاران جوان - موسسه ایپسوس در وبسایت خود نتایج تازهترین نظرسنجی انجام گرفته از عموم مردم آمریکا را منتشر کرده است. بر اساس این نظرسنجی که بین ۱۵ تا ۱۸ مه ۲۰۲۶ انجام شده، ۷۴ درصد پاسخدهندگان گفتهاند هزینههای زندگی در آمریکا در مسیر نادرستی حرکت میکند؛ رقمی که بالاترین میزان ثبتشده در نظرسنجیهای رویترز/ایپسوس در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ محسوب میشود. همچنین ۷۳ درصد شرکتکنندگان اعلام کردهاند از نحوه مدیریت ترامپ در موضوع هزینههای زندگی ناراضی هستند.
اقتصاد، اشتغال و بیکاری همچنان مهمترین مشکل آمریکا از نگاه افکار عمومی به شمار میرود و ۲۱ درصد پاسخدهندگان آن را اصلیترین چالش کشور دانستهاند. پس از آن، «تهدید علیه ارزشها و هنجارهای دموکراتیک» با ۱۲ درصد و «فساد» با ۱۰ درصد قرار دارند.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد میزان تایید کلی عملکرد ترامپ ۳۵ درصد است؛ رقمی که نسبت به آوریل تقریبا ثابت مانده، اما نسبت به مارس ۲۰۲۵، زمانی که محبوبیت او ۴۲ درصد بود، کاهش قابل توجهی داشته است.
در بخش سیاست خارجی، نگاه آمریکاییها به جنگ ایران همچنان عمدتا منفی است. ۵۲ درصد پاسخدهندگان گفتهاند دخالت نظامی آمریکا در ایران «ارزشش را نداشته»، در حالی که تنها ۲۳ درصد معتقدند این اقدام ارزشمند بوده است. این ارزیابی تفاوت چندانی با نتایج نظرسنجیهای آوریل ندارد.