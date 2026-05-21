باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش الجزیره، رادوسلاو سیکورسکی اعلام کرد که در پی بازداشت فعالان ناوگان الصمود، کاردار رژیم صهیونیستی در لهستان احضار شده است.

وی تاکید کرد: از اسرائیل می‌خواهیم که فورا شهروندان ما را آزاد کرده و بر اساس قوانین بین المللی با آنها رفتار شود.

وزیر خارجه لهستان همچنین از شهروندان این کشور خواست که به سرزمین‌های اشغالی سفر نکنند.

سیکورسکی در ادامه رفتار صهیونیست‌ها با فعالان ناوگان الصمود را محکوم کرد.

پیش از این استرالیا و نیوزیلند رفتار اهانت‌آمیز رژیم صهیونیستی با فعالان ناوگان الصمود را غیرقابل قبول خوانده و سفرای این رژیم را احضار کردند.

پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا بامداد پنجشنبه با اشاره به انتشار فیلم بازداشت اهانت‌آمیز این فعالان در بیانیه‌ای افزود: تصاویری که دیدم تکان‌دهنده و غیرقابل قبول است.

وی ادامه داد: ما اقدامات ایتامار بن گویر وزیر اسرائیلی را که استرالیا او را تحریم کرده و اقدامات تحقیرآمیز مقامات اسرائیلی با بازداشت‌شدگان را محکوم می‌کنیم.

وزیر خارجه استرالیا گفت که کشورش سفیر اسرائیل را در این رابطه احضار کرد.

وینستون پیترز وزیر خارجه نیوزیلند نیز به وزارتخانه‌اش دستور داد تا سفیر اسرائیل را احضار و «نگرانی‌های جدی» او را مستقیم منتقل کند.

پیترز گفت که نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ بن گویر را به دلیل «تضعیف شدید و عمدی صلح و امنیت و از بین بردن چشم‌انداز‌های راه‌حل دو دولتی» ممنوع‌الورود کرده است.

وی افزود: آخرین رفتار او در رابطه با ناوگان غزه تایید دیگری بر این موضع است.

ناوگان جهانی الصمود سه‌شنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی همه ۵۰ کشتی حامل فعالان و کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها را توقیف کرد. این ناوگان شامل ۴۲۸ فعال از ۴۴ کشور بود که از مارماریس ترکیه راه افتاده بود.

بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ویدیویی اهانت‌آمیز از بازداشت فعالان الصمود منتشر کرد که در آب‌های بین‌المللی بازداشت شدند. آنها را با دست‌های بسته وادار به زانو زدن کردند.

بازداشت شدگان ناوگان انسانی شکست حصر غزه، پس از توقیف کشتی‌های حامل آنها در آب‌های بین‌المللی دریای مدیترانه به بندر اشدود منتقل شدند.