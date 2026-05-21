باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سیانان، ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد که ایران سریعتر از انتظارات در حال بازسازی پایگاه صنعتی نظامی خود است و تولید پهپادها را از سر گرفته است.
«ایران در طول آتشبس شش هفتهای که از اوایل آوریل آغاز شد، بخشی از تولید پهپادی خود را از سر گرفته که نشان میدهد به سرعت در حال بازسازی برخی از قابلیتهای نظامی تضعیفشدهاش در اثر حملات ایالات متحده و اسرائیل است» این بخشی از گزارش امروز سیانان به استناد اظهارات «دو منبع مطلع از ارزیابیهای اطلاعاتی ایالات متحده» است.
سیانان میگوید چهار منبع به این شبکه گفتهاند که اطلاعات آمریکا نشان میدهد که نیروهای نظامی ایران بسیار سریعتر از آنچه در ابتدا تخمین زده میشد، در حال بازسازی و تجدید قوا هستند.
طبق این گزارش به نقل از چهار منبع آگاه، «بازسازی تواناییهای نظامی، از جمله جایگزینی سایتهای موشکی، سامانههای پرتاب و ظرفیت تولید سیستمهای تسلیحاتی کلیدی که در جریان جنگ نابود شدند، به این معنی است که اگر آمریکا بمباران را از سر بگیرد، ایران همچنان تهدیدی قابل توجه برای متحدان منطقهای واشنگتن است».
بر اساس این گزارش، موضوعی که همچنین ادعاهای مربوط به میزان تضعیف نظامی ایران در حملات آمریکا و اسرائیل در درازمدت را زیر سوال میبرد.
یک مقام آمریکایی به سیانان گفت «در حالی که زمان از سرگیری تولید اجزای مختلف سلاح متفاوت است، برخی از برآوردهای اطلاعاتی ایالات متحده نشان میدهد که ایران میتواند ظرف شش ماه به طور کامل قابلیت حملات پهپادی خود را بازیابی کند».
وی افزود «ایرانیها سریعتر از تمامی جداول زمانی که جامعه اطلاعاتی (آمریکا) برای بازسازی در نظر گرفته بود، عمل کردهاند».
به ادعای یکی از منابع مورد استناد سیانان، ترکیبی از عوامل از جمله حمایتی که تهران از روسیه و چین دریافت میکند تا این واقعیت که ایالات متحده و اسرائیل به اندازهای که امیدوار بودند، نتوانستند خسارت وارد کنند، در این عملکرد بسیار سریعتر از حد انتظار ایران نقش داشته است.
طبق این گزارش، ارزیابیهای اخیر اطلاعاتی آمریکا همچنین نشان میدهد که ایران علیرغم تحمل خسارات سنگین، همچنان قابلیتهای موشکهای بالستیک، حملات پهپادی و پدافند هوایی خود را حفظ کرده، به این معنی که بازسازی سریع ظرفیت تولید نظامی از صفر آغاز نمیشود.
سیانان در ماه آوریل (ماه قبل) بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا گزارش داده بود که تقریباً نیمی از پرتابگرهای موشک ایران از حملات مصون ماندهاند. به گفته منابع آگاه از اطلاعات، «گزارش اخیر این رقم را به دو سوم افزایش داده که تا حدی به دلیل آتشبس بوده که به ایران زمان داده تا بتواند آنهایی را که در اثر حملات قبلی مدفون شده بودند، بیرون بکشد».
طبق این گزارش، این ارزیابی ممکن است شامل پرتابگرهایی هم باشد که در حال حاضر غیرقابل دسترسی هستند، مثل آنهایی که مدفون شدهاند، اما نابود نشدهاند.
دو منبع پیش از این به سیانان گفته بودند که اطلاعات نشان میدهد هزاران پهپاد ایران معادل تقریباً ۵۰ درصد از قابلیتهای پهپادی آن هنوز وجود دارد.
طبق این گزارش، ارزیابی اطلاعاتی جدید همچنین نشان داد که درصد زیادی از موشکهای کروز دفاع ساحلی ایران سالم ماندهاند که این موضوع به عنوان یک قابلیت کلیدی به کنترل ایران بر تنگه هرمز کمک میکند.
در پایان گزارش سیانان جمعبندی شده که گزارشهای اطلاعاتی اخیر ایالات متحده به طور قاطع نشان میدهد که جنگ، قابلیتهای نظامی ایران را تضعیف کرده، اما برخلاف ادعاهای مقامهای آمریکایی از جمله دونالد ترامپ نابود نکرده و ایرانیها نشان دادهاند که میتوانند با بازسازی سریع پس از حملات، تأثیر بلندمدت جنگ را به طور مؤثر محدود کنند.
فرمانده سنتکام برد کوپر سهشنبه در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا مدعی شد که «عملیات خشم حماسی به طور قابل توجهی موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران را تضعیف کرد و ۹۰ درصد از پایگاه صنعتی دفاعی آن را نابود کرد، به شکلی که ایران نمیتواند سالها بازسازی کند».