باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر علیفر بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای تامین خوزستان، آزمونهای پایانی پایههای هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول و همچنین آزمونهای پایه دهم دوره متوسطه دوم در بازه زمانی ۹ تا ۳۱ خردادماه امسال به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به شیوه ارزشیابی دانشآموزان تصریح کرد: ملاک و مقیاس ارزشیابی در پایههای هفتم تا دهم تنها آزمون غیرحضوری نیست و عملکرد تحصیلی دانشآموزان نیز مورد توجه معلمان است.
وی همچنین درباره آزمونهای نهایی دوره متوسطه دوم بیان کرد: سازوکار، شیوه اجرا و بازه زمانی برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم از سوی وزارت آموزش و پرورش تنظیم و اطلاعرسانی خواهد شد.
علیفر در خصوص امتحانات دوره ابتدایی نیز افزود: نمره نهایی دانشآموزان این مقطع نیز بر اساس ارزشیابی و فعالیت دانشآموز در طول دوره تحصیل و آزمونهای غیرحضوری تعیین خواهد شد.