فرماندار مهران گفت: با نزدیک شدن به روز عرفه، شاهد روند رو به رشد حضور زائران در این گذرگاه مرزی هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حیدر نعمتی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ هزار زائر از پایانه مرزی مهران گذر کردهاند که این آمار در سنجش با هفت هزار زائر روز پیش از آن، نشاندهنده رشد ۳۰ درصدی رفتوآمدها است.
وی با بیان اینکه با نزدیک شدن به روز عرفه، شاهد روند رو به رشد حضور زائران در این گذرگاه مرزی هستیم، افزود: با توجه به گرمای هوا در منطقه، همه پیشبینیها انجام شده و سامانههای سرمایشی، مهپاش و دستگاههای خنککننده در پایانه مرزی، سرویس و راهاندازی شده است.
فرماندار مهران یادآور شد: برای ارائه خدمت شایسته به زائران در صورت بروز ازدحام احتمالی، ایستگاههای صلواتی در پایانه مستقر میشوند و ذخیرهسازی آب آشامیدنی خنک برای خدمترسانی به زائران انجام شده است.
نعمتی با اشاره به رایزنیهای پیوسته مسئولان استان ایلام با طرف عراقی برای آسانسازی در گذر زائران، ادامه داد: هماهنگیها برای عبور آسان و بدون درنگ زائران ایرانی از مرز مهران انجام شده و شرایط برای رفتوآمد زائران فراهم است.
مرز بینالمللی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوبغربی شهر ایلام، مهمترین کانون گذر زائران و گردشگران مذهبی میان ایران و عراق به شمار میرود.
در شرایط عادی، روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفتوآمد میکنند.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق و همچنین فاصله کمتر تا بغداد، از مهمترین عاملهای استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به مکانهای زیارتی است.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است، به گونهای که سال گذشته نزدیک به ۸.۵ میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی گذر کردند.