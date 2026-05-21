عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یک دلار هزینه کرد در پیشگیری بیماری‌های اورولوژی موجب ۱۰ دلار صرفه جویی در درمان خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مسعود اعتمادیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ایران و فوق تخصصی جراحی کلیه و ادرار در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت کلینیک های اورولوژی ، ارتوپدی و قلب گفت: هدف از ساخت این کلینیک ها این است که تمام کارهای بیماران در همین درمانگاه انجام شود و این کلینیک ها وقف عام شده و بیماران دهک های پایین به صورت رایگان درمان می شوند.

به گفته وی، کلینیک اورولوژی در زمینی به وسعت ۱۰۰۰ متر مربع ساخته می شود و قرار است این پروژه در عرض ۱۴۰ روز تکمیل شود.

اعتمادیان تصریح کرد: کشورها برای درمان بیماری به سمت پیشگیری رفته اند.‌در کشوری مانند سوئد با پیشگیری و با تشخیص اولیه درمان بیماری هم انجام می شود. 

اعتمادیان ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که یک دلار هزینه کرد در پیشگیری موجب حدود ۱۰ دلار صرفه جویی در درمان خواهد شد.

وی ادامه داد: دهکده سلامت وقف عام شده و منافعش صرف بیماران نیازمند خاص مانند بیماران سرطانی و ام اس می شود. 

در ادامه مراسم، مریم امامی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ایران گفت: مشکلات مثانه در بین مردم شایع است و با توجه به ابنکه جمعیت ایران به سمت سالمندی می رود، موضوع بی اختیاری اداری با افزایش سن ارتباط مستقیمی دارد.

به گفته وی بیماری های اورولوژی و ام اس و‌ تروماهای ستون فقرات با سالمندی ارتباط نزدیک دارند. 

مریم امامی تاکید کرد: بیماری ام اس در کشور شایع است و بی اختیاری ادراری یکی از عوارض این بیماری محسوب می شود.

گفتنی است که تفاهم نامه وقف کلینیک های اورولوژی، ارتوپدی و قلب به امضا رسید.

