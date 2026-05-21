صدوسی‌ویکمین پرواز زائران ایرانی حج تمتع، امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه، فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را به مقصد جده ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج وزیارت گفت: با تلاش سازمان حج و زیارت، هماهنگی به عمل آمده با وزارت حج و عمره عربستان و همراهی شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، پرواز حامل ۲۲۰ نفر از زائران کشورمان ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران عازم سرزمین وحی شد و طبق برنامه ساعت ۱۵:۳۰ وارد فرودگاه جده خواهد شد.

وی افزود: زائران این پرواز دارای رقم طلب از قبل‌تر بوده‌اند و به عنوان جایگزین انصرافی‌ها پس از انجام هماهنگی‌های اجرایی صورت گرفته و طی فرایند‌های مربوط به صدور روادید، امکان تشرف به حج تمتع را پیدا کرده‌اند تا در کنار دیگر زائران ایرانی، اعمال و مناسک حج را به‌جا آورند.

معاون حج و عمره تأکید کرد: تمامی بخش‌های اجرایی، حمل‌ونقل، اسکان و خدمات پشتیبانی با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به حجاج کشورمان هستند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، حج تمتع
خبرهای مرتبط
حضور نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی / آخرین آمار حضور زائران در شهر‌های مکه و مدینه
تمامی زائران ایرانی تا صبح شنبه به مکه منتقل می‌شوند
دیدار رئیس سازمان حج و زیارت ایران با وزیر حج و عمره عربستان
پیگیری ویژه برای انتقال زائران تبعی/ اسامی به وزارت خارجه عربستان ارسال شد
انجام ۳۰ هزار ویزیت برای زائران ایرانی حج تمتع/ فوت ۳ زائر تاکنون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه عراق، ازبکستان و قزاقستان به کشور
صدور ۱۱۲ هزار گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله
حضور نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی / آخرین آمار حضور زائران در شهر‌های مکه و مدینه
ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش باران و مه‌گرفتگی در محور هراز
هوای تهران در وضعیت قابل قبول
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز به سمت شمال مسدود می‌شود
آخرین اخبار
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز به سمت شمال مسدود می‌شود
ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه عراق، ازبکستان و قزاقستان به کشور
ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش باران و مه‌گرفتگی در محور هراز
صدور ۱۱۲ هزار گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله
حضور نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی / آخرین آمار حضور زائران در شهر‌های مکه و مدینه
هوای تهران در وضعیت قابل قبول
تمامی زائران ایرانی تا صبح شنبه به مکه منتقل می‌شوند
جزئیات حادثه آتش سوزی در خیابان ملت تهران
تشکیل پرونده قضایی برای نمایش یک فیلم سینمایی با محتوای غیراخلاقی
مدیر مسئول ایرنا احضار شد
با هدایت‌های رهبر انقلاب راه انتقام را هموار می شود
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز داوری ویژه بریکس برای حل و فصل اختلافات
«قرارگاه ایران پیروز»؛ روایتی از هم‌افزایی گروه‌های جهادی در سایه جنگ