باشگاه خبرنگاران جوان- زیادهخواهی آمریکاییها در خواستههای که حالا به صورت مکتوب میانجیگران آن را به تهران انتقال میدهند، مشهود است. با رد کشورمان و پافشاری بر روی اصول اساسی و منافع کشورمان این فرآیند قفلی بر توافق زده است.
اما روش آمریکا و خود ترامپ در مذاکرات که بعضاً در کتابهای روش معاملاتی وی مطرح شده است نشان میدهد که رییس جمهور آمریکا چگونه زیادهخواهی بیشرمانه را در اصول معاملاتی خود قرار داده است. موضوعی که به بن بست مذاکراتی تبدیل شده است.
آمریکا در این مذاکرات مهمترین اصل یعنی شرایط طرفین خصوصا بعد از جنگ و وضعیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز را فراموش کرده و سعی دارد همان زیادهخواهی را به طور کاملا یکطرفه اعمال کند.
در تاکتیکهای ترامپ آماده است: «کتابچهی تاکتیکها: هم خر را بخواه و هم خرما را. تاکتیک: به جای اینکه با یک انتظار متعادل شروع کنی، در غیر منطقیترین شکل همه چیز را با هم بخواه. شرم فقط برای بازندههاست. هدف: وارد آوردن شوک در حریف و تغییر وضعیت به نفع خودت. حتی اگر نهایتا کوتاه بیایی، باز هم برد کردهای.»
در بخش دیگری آمده شده است: «جام اخلاق برای بازندههاست. تاکتیک: از هر وسیلهای برای برنده شدن استفاده کن. روی برنده شدن تمرکز کن، نه چطور برنده شدن. هدف: وقتی روی شکست دادن حریف تمرکز کنی، میتونی از هر وسیلهای برای پیروزی استفاده کنی. بعد از پیروزی وقت برای ساختن روایت هست.»
در حوزه دیپلماسی گفته میشود که آمریکاییها هموار با محتویات جیب طرف مقابل معامله میکنند و از خود سهمی در معاملات و توافق به میان نمیآورد. روشی که قطعا در برابر ایران جوابگو نیست.
چندی پیش بود که «باراک اوباما» رییسجمهور اسبق آمریکا درباره برجام مطرح کرد که میتوانستیم به خواستههای خود برسیم. برجامی که در مقطع ریاستجمهوری اوباما نیز با بنبستهای فراوانی روبهرو بود و وی زنجیره تحریمها را با وجود توافق و اقدامات عملی ایران حفظ کرده بود.
امروز نقطه بنبست مذاکرات نیز عدم رعایت وضعیت آمریکا و دستاوردهای علمیاتی ایران در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در مذاکرات مکتوب است که دست برتر ایران و دست پایین آمریکا در آن به وضوح مشاهده میشود. آمریکاییها با توهم ترامپی که نیروی دریایی ایران نابود شده به مذاکرات آمده، اما ایران تنگه هرمز را با نیروی دریایی خود حفظ کرده است.
در همین راستا، «محمد اکبر زاده» معاون نیروی دریایی سپاه با اشاره به توهم ترامپی گفت: «اگر ترامپ در ذهن خود فکر میکند که با زور و ناو میتواند تنگه هرمز را باز کند بداند که همان نیروی دریایی که گفتی از بین رفته، تو را در قعر دریا فرو خواهد برد.»
زیادهخواهی آمریکاییها در مذاکرات مکتوب درحالی است که اخیرا نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس محدوده نظارتی مدیریتی تنگه هرمز را مشخص کرد.
ایران محدوده نظارتى مدیریت تنگه هرمز را به این شرح تعیین کرده است: «خط اتصال کوه مبارک درایران و جنوب فجیره درامارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتهاى جزیره قشم در ایران وامالقیوین امارات درغرب تنگه. تردد دراین محدوده برای عبور از تنگه هرمز نیازمند هماهنگی با مدیریت آبراه خلیج فارس و مجوز این نهاد است.»
بر همین اساس با وجود همه محدودیتها و تهدیدات ایران در حال اعمال مدیریت خود در تنگه هرمز است.
آمریکاییها با توهم ترامپی مبنی بر «نابودی نیروی دریایی ایران» پای میز مذاکره آمدهاند، در حالی که در واقعیت میدان، این ایران است که محدوده نظارتی تنگه هرمز را از کوه مبارک تاامالقیوین تعیین کرده و تردد در این آبراه حیاتی را نیازمند هماهنگی با مدیریت آبراه خلیج فارس میداند.
منبع: فارس