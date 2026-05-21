باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف اینانلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قزوین با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در شرایط اوج مصرف برق گفت: در قالب این برنامه، شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز، اصلاح کنتور‌های معیوب، توسعه شبکه و بهره‌گیری از کنتور‌های هوشمند در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هوشمندسازی شبکه و کنترل مصرف مشترکان پرمصرف، به‌ویژه در بخش خانگی، از دیگر محور‌های این طرح است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات و مدیریت بهتر بار شبکه ایفا کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با بیان اینکه این طرح به‌صورت مستمر در استان پیگیری می‌شود، اضافه کرد: حمایت از مشترکان کشاورزی و صنعتی نیز از اولویت‌های برنامه شرکت برق قزوین است و تلاش می‌کنیم با مدیریت درست مصرف زمینه پایداری شبکه و استمرار تولید فراهم شود.

اینانلو همچنین از شهروندان خواست با سرویس و بهینه‌سازی سیستم‌های سرمایشی و استفاده از کولر‌های آبی پربازده BLDC در کاهش مصرف برق و عبور موفق از اوج بار تابستان همکاری کنند.

وی بیان کرد: به موازات مدیریت تقاضا، اقدامات گسترده‌ای برای اصلاح و توسعه فیزیکی شبکه توزیع برق استان در حال اجراست که شامل به‌روزرسانی خطوط انتقال، تقویت پست‌های توزیع و هوشمندسازی بخش‌هایی از شبکه برای افزایش پایداری و کاهش اتلاف انرژی است.

مدیرعامل شرکت نیروی برق قزوین گفت: تعویض کنتور‌های قدیمی، فرسوده و معیوب با کنتور‌های دقیق و هوشمند در اولویت کاری قرار دارد تا از صحت اندازه‌گیری مصرف اطمینان حاصل شده و از بروز خطا و اتلاف انرژی جلوگیری شود.

اینانلو افزود:این اقدامات همه‌جانبه که با تاکید بر رویکردی مستمر و جدی دنبال می‌شوند و گامی موثر در جهت ارتقای پایداری شبکه برق استان، کاهش هزینه‌های عملیاتی و تضمین تامین پایدار انرژی برای مصارف قانونی و تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.

منبع: نیروی برق قزوین