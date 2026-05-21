چهارمین جشنواره گل محمدی در باغستان سنتی روستای خوزنین از توابع بخش رامند شهرستان بوئین زهرا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - چهارمین جشنواره گل محمدی در باغستان سنتی روستای خوزنین از توابع بخش رامند شهرستان بوئین زهرا با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرصتهای شغلی برگزار شد.
باغستان خوزنین که در زمینه کاشت گل محمدی و تولید محصول گلاب فعالیت دارد زمینه مناسبی را در اشتغالزایی جامعه محلی بهویژه بانوان این روستا فراهم کرده است.
هم اکنون گلاب در باغستان روستای خوزنین با عیار ۷۴ درصدی استخراج میشود که در واقع بالاترین عیار گلاب در کشور را دارا میباشد.
در قسمتی دیگر از جشنواره محصولات تولیدی بر پایه گل محمدی و همچنین صنایع دستی و محصولات روستای خوزنین توسط اهالی ارائه شد.
برگزاری رویدادهای محلی در مناطق مختلف استان علاوه بر رونق اقتصادی و توسعه گردشگری، فضای شادی و نشاط برای مردم منطقه و گردشگران را بههمراه خواهد داشت.