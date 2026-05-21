روزنامه عبری هاآرتص با اعتراف به شکست ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان نوشت: ارتش در جای خود درجا زده و توان پیشروی یا تحمیل وضعیت امنیتی جدیدی را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ارتباط با وضعیتی که ارتش اشغالگر در جنوب لبنان در آن گرفتار شده، روزنامه عبری «هاآرتص» در گزارشی با اعتراف به شکست ارتش رژیم صهیونیستی در اعمال کنترل میدانی بر جنوب لبنان نوشت، ارتش در جای خود در جا زده و توان پیشروی یا تحمیل وضعیت امنیتی جدیدی را ندارد و این در حالی است که حزب‌الله همچنان روند جنگ را دیکته می‌کند.

هاآرتص درباره نگرانی‌هایی که از پهپاد‌های حزب‌الله وجود دارد، به نقل از برخی منابع نظامی نوشت، کوادکوپتر‌های انفجاری حزب‌الله به عامل اصلی تلفات نیرو‌های ارتش تبدیل شده‌اند و ارتش هیچ راه‌حل فنی برای آنها ندارد.

این روزنامه عبری در ادامه به نقل از یکی از فرماندهان ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی نوشت، برچیدن و حذف حزب‌الله یک هدف غیرممکن است، «ارتش ما قادر به اشغال لبنان یا خلع سلاح حزب‌الله نیست، به‌ویژه که بحران انسانی شدیدی بر ارتش سایه افکنده است.»

هاآرتص درباره فرسایش مستمر نیرو‌ها در کنار نبود یک افق سیاسی یا نظامی روشن نیز به نقل از یک افسر ذخیره دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نوشت: «نیرو‌های ما به دلیل حملات حزب‌الله، دچار فرسودگی و سردرگمی و اضطراب دائمی شده‌اند و شرایط میدانی فعلی را می‌توان بازگشت به دوره قبل از سال ۲۰۰۰ دانست که نیرو‌ها در باتلاق لبنان گیر افتاده بودند.»

این نظامی سابق صهیونیست با انتقاد از عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی از ناامیدی و خشم عمیق نیرو‌ها و فرماندهان ارتش و شهرک‌نشین‌های ساکن شهرک‌های اشغالی شمال فلسطین به دلیل نبود هرگونه افق نظامی یا سیاسی در لبنان گفت.

او تاکید کرد: «تداوم اتکا بر عملیات‌های «پاکسازی و تخریب خانه‌ها» آن هم بعد از ۲ سال و نیم از جنگ در غزه و لبنان، یک رسوایی برای نهاد نظامی است، زیرا نقش فرماندهان ارشد تنها به فرستادن نیرو‌ها به کام مرگ محدود نبوده و آنها باید دشمن و روش‌های عملیاتی مناسب مقابله با آن را ارزیابی کنند.»

زخمی شدن ۱۴ شهرک‌نشین در شمال فلسطین اشغالی

در همین حال، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی در گزارش روزانه خود اعلام کرد که با زخمی شدن ۱۴ شهرک‌نشین در درگیری‌های روز چهارشنبه، تعداد کل صهیونیست‌هایی که از زمان آغاز جنگ آسیب دیده‌اند، به حدود ۸۸۰۰ تن رسید.

وزرات بهداشت رژیم صهیونیستی گزارش داد، تعداد کل زخمی‌هایی که از ۲۸ فوریه تا شامگاه چهارشنبه به بیمارستان‌های واقع در اراضی اشغالی منتقل شده‌اند، به ۸۷۹۷ تن رسیده است، اما آمار انحصاری جنگ علیه لبنان یعنی از زمان برقراری آتش‌بس با ایران در هشتم آوریل، ۸۹۶ زخمی بوده است.

به گزارش این وزارتخانه، از زمان اعلام آتش‌بس موقت با لبنان در ۱۶ آوریل نیز تعداد ۴۷۸ شهرک‌نشین صهیونیست زخمی و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

به گزارش شبکه خبری «المیادین»، عملیات‌های نیرو‌های مقاومت اسلامی لبنان در پاسخ به موارد نقض توافق آتش‌بس از سوی رژیم متجاوز اسرائیلی در جنوب لبنان ادامه داشته و نیرو‌های حزب‌الله تقریبا هر روز تلفاتی را به نیرو‌های ارتش اشغالگر وارد می‌کنند.