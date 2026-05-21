باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیهپودات - عادل شهرزاد روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته میراث فرهنگی اظهار کرد: با توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی هرمزگان و نقشی که این استان در تحولات ایران به ویژه در حوزه خلیج فارس داشته است، وظیفه ما برای شناسایی، حفاظت و معرفی این میراث ارزشمند به نسل حاضر و آیندگان سنگینتر از همیشه است.
وی افزود: هفته میراث فرهنگی و موزهداری فرصتی مناسب است تا میراث کمتر دیدهشده و گاه به حاشیه رفته استان دوباره به متن زندگی مردم بازگردد و آحاد جامعه با ظرفیتهای ارزشمند هرمزگان در این حوزه آشنا شوند.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با بیان اینکه برنامههای این اداره کل تنها به یک هفته محدود نمیشود، تصریح کرد: باید در تمامی ۳۶۵ روز سال برای معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی تلاش کنیم؛ چراکه این ظرفیت علاوه بر حفظ هویت تاریخی، میتواند به تقویت اقتصاد استان و ایجاد فرصتهای جدید برای مردم نیز کمک کند.
شهرزاد با اشاره به نقش رسانهها در معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان گفت: رسانهها یکی از ارکان اصلی ارتباط میان جامعه و میراث فرهنگی هستند و انتظار میرود اصحاب رسانه با شناخت بیشتر از حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در معرفی ظرفیتهای هرمزگان و توسعه این حوزه نقشآفرینی کنند.
وی همچنین به برنامههای پیشبینی شده در هفته میراث فرهنگی اشاره کرد و افزود: برگزاری نشستهای رسانهای، نمایشگاهها و بازدید از شهرستانها با هدف احیای فعالیتهای مرتبط با میراث فرهنگی از جمله برنامههای در نظر گرفته شده در این هفته است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاهی با رویکرد یادآوری فجایع جنگ و اتفاقات تلخ منطقه بیان کرد: این نمایشگاه با هدف یادآوری اهمیت صلح و انسانیت و همچنین بازخوانی برخی رخدادهای تلخ از جمله حادثه مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شده است.
شهرزاد در پایان با اشاره به استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی دستاوردهای موزهای کشور و استان گفت: در این راستا ارتباطی با موزه ملی ایران برقرار شده تا از طریق فضای مجازی، مردم استان بیشتر با دستاوردهای موزه ملی و همچنین ظرفیتهای میراث فرهنگی هرمزگان آشنا شوند.