باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه عمومی سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای نسبت به گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده در مورد قصد اقلیم خودخوانده «سومالی‌لند» برای گشایش سفارت در قدس اشغالی ابراز نگرانی عمیق کرد.

سازمان همکاری اسلامی این اقدام را چالشی آشکار برای اراده جامعه بین‌المللی و نقض جدی منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است: این اقدام غیرقانونی بخشی از تلاش‌های «شکست خورده و نامشروع» اسرائیل برای به رسمیت شناخته شدن از سوی نهاد‌های غیرقانونی از جمله «سومالی‌لند»، با هدف تثبیت حاکمیت ادعایی خود بر قدس اشغالی است که نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل است.

این سازمان خاطرنشان کرد: اسرائیل هیچ حاکمیتی بر قدس شرقی، که پایتخت کشور فلسطین است، ندارد و هرگونه اقدامی با هدف تغییر وضعیت سیاسی، جمعیتی یا جغرافیایی این شهر، طبق حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل، باطل و بی‌اعتبار است.

دبیرخانه عمومی سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر حمایت خود از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت جمهوری فدرال سومالی، همبستگی کامل خود را با این کشور تجدید کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا این اقدام را محکوم کرده و هرگونه تلاش برای اعطای مشروعیت بین‌المللی به یک نهاد جدایی‌طلبِ به رسمیت شناخته نشده را رد کند و برای وادار کردن اشغالگران صهیونیست به رعایت قطعنامه‌های بین‌المللی تلاش کند.

پیش از این احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب با محکوم کردن این تصمیم سومالی لند، تاکید کرد: این اقدام باطل و غیرقابل پذیرش و برای جهان عرب و جهان اسلام تحریک آمیز است.

وی همچنین نسبت به نفوذ رژیم اسرائیل در شاخ آفریقا هشدار داد.

«محمد عمر حاجی محمود» سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار دولت خودخوانده «سومالی لند» در فلسطین اشغالی روز چهارشنبه اعلام کرد که این اقلیم به زودی سفارت خود را در قدس اشغالی افتتاح خواهد کرد.

این اقدام در پی آن انجام می‌شود که رژیم اسرائیل اولین طرفی بود که به‌طور رسمی سومالی‌لند را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخت.

حاجی محمود در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت که انتظار می‌رود که اسرائیل نیز سفارت خود را در «هرجیسا» مرکز سومالی‌لند افتتاح کند و ادعا کرد این اقدام نشان دهنده همکاری راهبردی بین دو طرف است.

از سوی دیگر، «گدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت که افتتاح سفارت در قدس اشغالی یک گام مهم دیگر در مسیر تقویت روابط با سومالی‌لند است و سفارت این اقلیم هشتمین سفارت در شهر قدس خواهد بود.

طبق این گزارش، با وجود اینکه آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ سفارت خود را به قدس اشغالی منتقل کرده است، سفارتخانه‌های بیشتر کشور‌های جهان در فلسطین اشغالی در شهر تل‌آویو مستقر هستند. فیجی و «پاپوا گینه نو» از جمله کشور‌هایی هستند که در شهر قدس سفارتخانه دارند.

رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات خود برای تحکیم جای پای خود در شاخ آفریقا و در پی به رسمیت شناختن استقلال سومالی‌لند، اواخر فروردین ماه سفیر خود را برای این منطقه معرفی کرد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که کمیته انتصابات رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک در وزارت خارجه این رژیم به ریاست گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، با تعیین «مایکل لوتیم» به عنوان سفیر در سومالی‌لند موافقت کرد. این اقدام چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی، منطقه جدایی طلب سومالی‌لند را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته بود.

وزارت خارجه سومالی ۲۷ فروردین ماه اقدام رژیم صهیونیستی در تعیین سفیر برای منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند را به شدت محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و حق حاکمیت سومالی دانست.

دفتر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز روز جمعه ۲۶ دسامبر (۵ دی ماه ۱۴۰۴) سومالی‌لند را بطور رسمی یک کشور مستقل اعلام کرد که انتقادات بسیاری را در سراسر جهان برانگیخت و بسیاری کشور‌های منطقه و جهان مواضع تل‌آویو را رد و حمایت کامل خود را از تمامیت ارضی سومالی ابراز و به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی رژیم صهیونیستی را یک اقدام سیاسی تحریک‌کننده توصیف کردند.

گزارش‌های امنیتی اخیر نشان می‌دهد روابط میان تل‌آویو و «هرجیسا» وارد مرحله جدیدی شده و رژیم صهیونیستی به‌دنبال ایجاد یک «مرکز پشتیبانی لجستیکی» و پایگاه جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی در خاک سومالی‌لند است؛ اقدامی که به‌زعم آنها برای مقابله با تهدید انصارالله یمن در دریای سرخ طراحی شده است.

سومالی‌لند در شمال غرب کشور آفریقایی سومالی در منطقه شاخ آفریقا قرار دارد و این منطقه سال‌ها برای جدایی از این کشور تلاش می‌کند با این حال کشور‌های منطقه به جز اتیوپی و رژیم صهیونیستی با به رسمیت شناختن آن مخالف هستند.

رژیم صهیونیستی تلاش دارد در ازای شناسایی این جمهوری خودخوانده، فلسطینیان را به این منطقه کوچانده و بر تنگه باب المندب سیطره داشته باشد.

سومالی از زمان فروپاشی دولت «محمد سیاد بری» در سال ۱۹۹۱ با وضعیت تجزیه سرزمین مواجه بوده و در حالی که مشروعیت بین‌المللی آن تاکنون در اختیار دولت فدرال «موگادیشو» قرار داشته است، اما کنترل آن عملا به پایتخت و بخش‌هایی از کشور محدود می‌شود. همین خلاء قدرت سبب شده تا واحد‌های منطقه‌ای به صورت مستقل فعالیت کنند؛ از جمله سومالی‌لند در شمال که استقلال بالفعل دارد و ایالت «پونتلند» در شرق که از سال ۱۹۹۸ خودمختار است.