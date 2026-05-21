سفیر ایران در پاکستان گفت: ۲۰ ملوان ایرانی ساعاتی پیش از اسلام آباد به میهن بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: از اقدام انسان‌دوستانه و خیرخواهانه دولت محترم پاکستان برای پیگیری آزادی ۲۰ ملوان ایرانی که به دلیل توقیف کشتی‌شان در آب‌های سنگاپور در وضعیت نامناسبی قرار داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی افزود: در این راستا، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آقای محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر محترم و وزارت امور خارجه پاکستان، به‌ویژه آقای اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه و سایر نهاد‌های ذی‌ربط، تشکر می‌کنم.

سفیر ایران ادامه داد: این ملوانان پس از تلاش‌های دیپلماتیک از سنگاپور به اسلام‌آباد منتقل و ساعاتی پیش به میهن عزیز خود بازگشتند.

منبع: تسنیم