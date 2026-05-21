سفیر ایران در پاکستان گفت: ۲۰ ملوان ایرانی ساعاتی پیش از اسلام آباد به میهن بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: از اقدام انسان‌دوستانه و خیرخواهانه دولت محترم پاکستان برای پیگیری آزادی ۲۰ ملوان ایرانی که به دلیل توقیف کشتی‌شان در آب‌های سنگاپور در وضعیت نامناسبی قرار داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی افزود: در این راستا، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آقای محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر محترم و وزارت امور خارجه پاکستان، به‌ویژه آقای اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه و سایر نهاد‌های ذی‌ربط، تشکر می‌کنم.

سفیر ایران ادامه داد: این ملوانان پس از تلاش‌های دیپلماتیک از سنگاپور به اسلام‌آباد منتقل و ساعاتی پیش به میهن عزیز خود بازگشتند.

منبع: تسنیم

برچسب ها: ایران و پاکستان ، آزادی ملوانان
خبرهای مرتبط
عراقچی با وزیر کشور پاکستان دیدار کرد
بقائی: سفر احتمالی وزیر خارجه به نیویورک یک اقدام دیپلماتیک عادی است
وزیر کشور پاکستان با عراقچی دیدار کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
به سلامتی به تن درست
۰
۰
پاسخ دادن
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
آخرین اخبار
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
سازمان اطلاعات سپاه: ابتکار و تهدید ایران را جدی بگیرید
رد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره جزئیات مذاکرات پایان جنگ
وزرای امور خارجه ایران و اتریش گفت‌و‌گو کردند
عبور ۳۱ فروند کشتی با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز
رهبر شهید انقلاب به عنوان «شهید شاخص سال» معرفی شد
پزشکیان: دولت با تمام ظرفیت از تقویت نیرو‌های مسلح حمایت می‌کند
بقائی: اروپا از بی‌عملی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی دست بردارد
زینی‌وند: تسلط خوبی در حوزه مرز‌ها برقرار است