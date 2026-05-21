باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مجیدی؛ در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان از جنگ اظهار کرد: تاکنون ۱۰۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ در استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۱۸۲ نفر آسیب‌دیده، تاکنون ۱۶۹ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند، گفت: این تعداد معادل ۹۲ درصد کل افراد واجد شرایط است و مابقی نیز در دست اقدام هستند.

مجیدی با اشاره به توزیع شهرستانی ودیعه‌ مسکن افزود: شهرهای خرم‌آباد و بروجرد هرکدام با ۴۸ نفر بیشترین آمار دریافت‌کنندگان را دارند.

وی بیان کرد: پس از آن به ترتیب دورود ۲۵ نفر، سلسله ۲۲ نفر، پلدختر ۱۲ نفر، کوهدشت ۹ نفر و نورآباد ۵ نفر از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

معاون استاندار لرستان تأکید کرد: روند حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ ادامه دارد و هیچ‌یک از افراد باقیمانده بدون پوشش حمایتی نخواهند ماند.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان