رادیوی «رادیو کارولاین» در اسکس انگلیس به دلیل یک خطای کامپیوتری، اشتباهاً خبر درگذشت چارلز سوم، پادشاه بریتانیا را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز سه‌شنبه، رادیوی «رادیو کارولاین» در اسکس انگلیس به‌طور اشتباهی خبر درگذشت چارلز سوم، پادشاه بریتانیا را اعلام کرد.

این اتفاق به دلیل یک خطای کامپیوتری در استودیو اصلی رخ داد که باعث فعال شدن پروتکل اضطراری «مرگ یک پادشاه» شد؛ پروتکلی که برای روز درگذشت پادشاه در رسانه‌های بریتانیا از قبل آماده شده است.

در پی این خطا، پخش برنامه عادی متوقف شد، اعلامیه درگذشت پادشاه روی آنتن رفت، سرود ملی پخش شد و سپس حدود ۱۵ دقیقه سکوت برقرار شد.

پس از مشخص شدن اشتباه، این ایستگاه رادیویی دوباره به پخش عادی بازگشت و از مخاطبان و همچنین شاه چارلز سوم عذرخواهی کرد.