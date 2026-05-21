باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت کشورمان در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت با مدیرکل WHO ملاقات و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، وزیر بهداشت با اشاره به ارائه مستندات مصور آسیب‌های زمان جنگ به آقای تدروس در جریان سخنرانی در مجمع عمومی، بر تلاش شبانه‌روزی نظام سلامت برای ادامه خدمات درمانی و بهداشتی علی‌رغم شرایط ایجاد شده در حوزه جنگ تأکید کرد.

ظفرقندی همچنین از موضع‌گیری‌ها و حمایت ارزشمند مدیرکل WHO در جریان جنگ اخیر قدردانی و بر محکومیت آسیب به مراکز بهداشتی درمانی از جمله انستیتو پاستور ایران توسط تدروس اشاره نمود.

آقای تدروس نیز با تأکید بر تبعات انسانی جنگ گفت: «بهترین دارو صلح است» و ابراز امیدواری کرد: گفت‌و‌گو جای جنگ را بگیرد. وی همچنین بر پیگیری تأمین واکسن و ملزومات پزشکی موردنیاز کشور از کانال‌های سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد.

این ملاقات در دفتر آقای تدروس در مقر سازمان جهانی بهداشت در ژنو و در فضایی دوستانه برگزار شد .

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت