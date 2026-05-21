باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حکیم زاده معاون وزیر آموزش و پرورش در سفر خود در لرستان گفت: تنها ۵ استان از مجموع استانهای کشور شاهد برگزاری ارزشیابیها به صورت مجازی خواهند بود. این تصمیمگیری برای استانهای مذکور، با هدف ارزیابی دقیقتر و فراهم آوردن زیرساختهای لازم صورت گرفته است.
وی افزود: اما سرنوشت ارزشیابیها در سایر استانها به تصمیمگیری «شورای تامین استانها» واگذار شده است. این امر به استانها اجازه میدهد تا با در نظر گرفتن شرایط خاص خود، از جمله وضعیت زیرساختی، امنیتی و بهداشتی، بهترین تصمیم را برای نحوه برگزاری امتحانات اتخاذ کنند. این رویکرد، انعطافپذیری بالایی را به استانها میدهد تا بتوانند روند برگزاری امتحانات را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایند.
امتحانات متوسطه اول و دوم در لرستان حضوری است
حکیم زاده بیان کرد: در این میان، استان لرستان به عنوان یکی از استانهای پیشرو، تصمیم قاطع خود را برای برگزاری حضوری امتحانات در مقاطع متوسطه اول و دوم اعلام کرده است. این خبر خوشحالکننده برای دانشآموزان، معلمان و خانوادههای لرستانی، نشان از آمادگی این استان برای بازگشت به روال عادی آموزش و ارزشیابی دارد. برگزاری حضوری امتحانات، فرصتی مغتنم برای ارزیابی جامعتر دانشآموزان و همچنین تقویت تعاملات آموزشی و اجتماعی در مدارس است.