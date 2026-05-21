باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی ایران در فروردین ۱۴۰۵ در مجموع ۴۳۱ شکایت در رشته بیمه شخص ثالث از ۲۷ شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی ثبت شده است که از این تعداد به ۳۲۱ شکایت رسیدگی شده است.

همچنین باید اشاره کرد حدود ۱۱۰ شکایت هم در حال رسیدگی بوده و همچنان در جریان است.

گفتنی است، شرکت بیمه تعاون با ۶۳ ، شرکت بیمه رازی با ۵۵ و شرکت بیمه دانا با ۵۳ شکایت در رتبه اول تا سوم ثبت شکایت در میان شرکت‌های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث قرار دارند.

گفتنی است طبق آمار اعلام شده، از مجموع ۴۳۱ شکایت ثبت شده، ۳۲۱ رسیدگی شده که ۱۱۰ مورد شکایت ناوارد بوده است.