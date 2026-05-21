با تداوم روند برداشت و تحویل محصول در جنوب استان، خرید کلزا تحت نظارت کامل مدیریت تعاون روستایی وارد مرحله‌ای پرشتاب شده و در حالی که میزان خرید به ۱۵۰ تن رسیده، فرآیند واریز مطالبات کلزاکاران از شنبه ۲ خرداد آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فتحی مدیر تعاون روستایی استان با اشاره به وضعیت خرید کلزا در جنوب استان گفت: روند تحویل محصول در شهرستان‌های پلدختر و رومشکان به‌صورت مستمر در حال انجام است و تاکنون ۱۵۰ تن کلزا در مراکز تعیین‌شده خریداری شده است.

فتحی با تأکید بر اینکه فرآیند تحویل و خرید محصول با نظارت دقیق کارشناسان تعاون روستایی دنبال می‌شود، افزود: تمهیدات لازم برای تسهیل رفت‌وآمد کشاورزان و تسریع در پذیرش محصول در مراکز خرید اتخاذ شده است.

وی همچنین از آغاز پرداخت مطالبات کشاورزان خبر داد و اظهار داشت: از روز شنبه ۲ خرداد، وجوه مربوط به کلزاکارانی که محصول خود را تحویل داده‌اند، در اسرع وقت به حساب آنان واریز خواهد شد.

مدیر تعاون روستایی استان اعلام کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد اطمینان برای تولیدکنندگان، حمایت مؤثر از کشت‌های دانه‌روغنی و کاهش مشکلات نقدینگی کشاورزان در فصل برداشت است.

منبع: روابط عمومی مدیریت تعاون روستایی استان لرستان

برچسب ها: کلزا ، لرستان
