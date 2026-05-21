باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فتحی مدیر تعاون روستایی استان با اشاره به وضعیت خرید کلزا در جنوب استان گفت: روند تحویل محصول در شهرستانهای پلدختر و رومشکان بهصورت مستمر در حال انجام است و تاکنون ۱۵۰ تن کلزا در مراکز تعیینشده خریداری شده است.
فتحی با تأکید بر اینکه فرآیند تحویل و خرید محصول با نظارت دقیق کارشناسان تعاون روستایی دنبال میشود، افزود: تمهیدات لازم برای تسهیل رفتوآمد کشاورزان و تسریع در پذیرش محصول در مراکز خرید اتخاذ شده است.
وی همچنین از آغاز پرداخت مطالبات کشاورزان خبر داد و اظهار داشت: از روز شنبه ۲ خرداد، وجوه مربوط به کلزاکارانی که محصول خود را تحویل دادهاند، در اسرع وقت به حساب آنان واریز خواهد شد.
مدیر تعاون روستایی استان اعلام کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد اطمینان برای تولیدکنندگان، حمایت مؤثر از کشتهای دانهروغنی و کاهش مشکلات نقدینگی کشاورزان در فصل برداشت است.
منبع: روابط عمومی مدیریت تعاون روستایی استان لرستان