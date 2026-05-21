باشگاه خبرنگاران جوان - شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه جلسه ماهانه علنی خود را با محوریت ارائه گزارش درباره وضعیت خاورمیانه از جمله مسئله فلسطین برگزار می‌کند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که تحولات میدانی در نوار غزه و کرانه باختری با سرعت ادامه دارد.

قرار است در این جلسه، «رامز اکبروف» معاون هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه و همچنین «نیکولای ملادینوف» نماینده پیشین سازمان ملل در روند صلح، گزارشی درباره وضعیت نوار غزه ارائه کنند. ملادینوف در این نشست نخستین گزارش خود درباره شرایط انسانی و سیاسی در غزه را مطرح خواهد کرد.