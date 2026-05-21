باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از تشکیل ستاد ثبت نام نوآموزان خبر داد و گفت: یک میلیون و ۱۸۶ هزار دانشآموز ۶ سال تمام واجد شرایط ورود به کلاس اول هستند که فرایند ثبت نام آنها از فردا اول خرداد آغاز می شود و تا دهم تیر ادامه خواهد داشت.
او با بیان اینکه ستاد ثبت نام از ابتدای اردیبهشت کار خود را آغاز کرده است، افزود: تمام اقدامات لازم برای ثبت نام دانشآموزان کلاس اولی پس از انجام سنجش بدو ورود به دبستان، انجام شده است تا خانوادهها بتوانند فرایند ثبت نام فرزندان خود را پیگیری و تکمیل کنند.