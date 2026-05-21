معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: یک میلیون و ۱۸۶ هزار دانش‌آموز ۶ ساله واجد شرایط ورود به کلاس اول هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه -  رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از تشکیل ستاد ثبت نام نوآموزان خبر داد و گفت: یک میلیون و ۱۸۶ هزار دانش‌آموز ۶ سال تمام واجد شرایط ورود به کلاس اول هستند که فرایند ثبت نام آن‌ها از فردا اول خرداد آغاز می شود و تا دهم تیر ادامه خواهد داشت.

او با بیان اینکه ستاد ثبت نام از ابتدای اردیبهشت  کار خود را آغاز کرده است، افزود: تمام اقدامات لازم برای ثبت نام دانش‌آموزان کلاس اولی پس از انجام سنجش بدو ورود به دبستان، انجام شده است تا خانواده‌ها بتوانند فرایند ثبت نام فرزندان خود را پیگیری و تکمیل کنند.

برچسب ها: ثبت نام نوآموزان ، کلاس اولی
خبرهای مرتبط
حفظ سلامت نوآموزان اولویت اول آموزش و پرورش
تداوم آموزش غیرحضوری و مجازی/ ۷۷۵ واحد از ۱۳۰۰ مدرسه آسیب دیده در جنگ بازسازی شد
کمبود نیروی انسانی بزرگترین چالش در حوزه سلامت دانش‌آموزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
آخرین اخبار
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
ایرانی‌ها سالانه ۲۵۰ میلیون سرُم تزریق می‌کنند
همه کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضوری شد
وقتی کتاب با خواننده سخن می‌گوید: عصر جدیدِ هوش مصنوعی در دنیای کلمات
دانش‌بنیان‌های ایرانی مرز‌های فناوری را جابه‌جا می‌کنند
احیای رصدخانه مراغه، تجلی «خِرَد» در گذر از تاریکی‌های تاریخی