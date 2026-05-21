در شانزدهمین جلسه کارگروه ماده ٤ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار موضوعات مهمی به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ شانزدهمین جلسه کارگروه ماده ٤ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار موضوعاتی چون تعیین تکلیف ضوابط امحای شناورها، پیگیری بیمه ملوانان، ارجاع الحاق استان ایلام به دولت و امکان واردات کالای ملوانی از مبدا جزیره کیش در دستور کار قرار گرفت و تمامی مصوبات به تصویب اعضا رسید.

در شانزدهمین جلسه کارگروه ماده ٤ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار، به ریاست محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، و با حضور اسماعیل علیدادی معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جمعی از نمایندگان دستگاههای مختلف در سالن مروارید خلیج فارس واقع در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه موضوعاتی چون تعیین تکلیف ضوابط امحای شناورها، پیگیری بیمه ملوانان توسط مالک لنج و اعمال محرومیت برای متخلفان، ارجاع موضوع الحاق استان ایلام به رویه کولبری به دولت و امکان واردات کالای ملوانی از مبدا جزیره کیش (کیش جایگزین دبی می‌شود)در دستور جلسه مطرح و همه این مصوبات در جلسه به تصویب رسید.

لازم به ذکر است؛ اجرای رویه ملوانی علاوه بر کمک به تنظیم بازار و تامین بخشی از نیاز کالایی مناطق مرزنشین کشور، زمینه افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، ارتقای درآمدهای قانونی، شفاف‌سازی جریان ورود کالا و .... را فراهم خواهد کرد.

همچنین در این جلسه مصوبات مطرح شده در جلسات کارگروه ماده ٤ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار، را زمینه‌ساز افزایش رضایت و ارتقای معیشت مرزنشیان اعلام کردند.