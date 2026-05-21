باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس باقری زمردی، با اشاره به ابلاغ دستورالعملی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، در خصوص فهرست اقلام مجاز برای واردات از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری، گفت: هدف اصلی از این تصمیم، تسهیل فرآیند تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و کمک به استمرار فعالیت صنایع پایین‌دستی حوزه پتروشیمی و پلیمری است.

به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛ با توجه به نوسانات تامین نهاده‌ها، این اقدام می‌تواند گامی موثر در جهت کاهش چالش‌های واحدهای تولیدی کوچک و متوسط باشد.

او با تاکید بر اینکه واردات این اقلام تنها در چارچوب فهرست مصوب و با رعایت دقیق ضوابط و مقررات جاری رویه‌های ملوانی و کولبری امکان‌پذیر است، گفت: گمرکات اجرایی موظف‌اند تا با اعمال نظارت‌های دقیق و کنترل‌های لازم، نسبت به ثبت و ترخیص این کالاها در چارچوب ضوابط تعیین‌شده اقدام کنند.

باقری زمردی همچنین در خصوص اقلام حوزه فولاد از طریق رویه‌های مذکور، تصریح کرد: موضوع واردات مواد اولیه فولادی نیز در کارگروه ماده ۴ مطرح و تصویب شده است؛ با این حال، بخش نخست ابلاغیه فعلی معطوف به اقلام پتروشیمی و پلیمری است. به محض نهایی شدن کدهای تعرفه و ابلاغ فهرست مربوط به اقلام فولادی، این لیست نیز جهت اجرا به گمرکات کشور ابلاغ خواهد شد.