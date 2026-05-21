 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ازامکان واردات مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی، پلیمری و فولادی از طریق رویه ملوانی و کولبری باهدف حمایت از تولید و تامین پایدار مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس باقری زمردی، با اشاره به ابلاغ دستورالعملی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، در خصوص فهرست اقلام مجاز برای واردات از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری، گفت: هدف اصلی از این تصمیم، تسهیل فرآیند تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و کمک به استمرار فعالیت صنایع پایین‌دستی حوزه پتروشیمی و پلیمری است.

 به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛ با توجه به نوسانات تامین نهاده‌ها، این اقدام می‌تواند گامی موثر در جهت کاهش چالش‌های واحدهای تولیدی کوچک و متوسط باشد.

او با تاکید بر اینکه واردات این اقلام تنها در چارچوب فهرست مصوب و با رعایت دقیق ضوابط و مقررات جاری رویه‌های ملوانی و کولبری امکان‌پذیر است، گفت: گمرکات اجرایی موظف‌اند تا با اعمال نظارت‌های دقیق و کنترل‌های لازم، نسبت به ثبت و ترخیص این کالاها در چارچوب ضوابط تعیین‌شده اقدام کنند.

باقری زمردی همچنین در خصوص اقلام حوزه فولاد از طریق رویه‌های مذکور، تصریح کرد: موضوع واردات مواد اولیه فولادی نیز در کارگروه ماده ۴ مطرح و تصویب شده است؛ با این حال، بخش نخست ابلاغیه فعلی معطوف به اقلام پتروشیمی و پلیمری است. به محض نهایی شدن کدهای تعرفه و ابلاغ فهرست مربوط به اقلام فولادی، این لیست نیز جهت اجرا به گمرکات کشور ابلاغ خواهد شد.

