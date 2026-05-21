باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - رضا محمدی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ همزمان با آزمون استخدام معلم برگزار خواهد شد.
محمدی با اشاره به اهمیت کنکور به عنوان یکی از مراحل کلیدی در زندگی تحصیلی جوانان، ابهامات موجود در زمانبندی ثبتنام و روند آمادگی داوطلبان را تایید کرد.
رئیس سازمان سنجش ادامه داد:ما با بسیاری از وزارتخانهها و نهادهای دیگر در ارتباط هستیم که این تعاملات بر برنامههای سازمان سنجش تاثیرگذار است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه این سازمان سالانه با ۵ میلیون متقاضی و حدود ۲۵ میلیون نفر در ارتباط مستقیم است، چالشهای موجود در این حوزه را تشریح کرد.
وی همچنین بر منشور اخلاقی سازمان سنجش مبنی بر در نظر گرفتن تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم کنکور بر آینده شغلی افراد تاکید کرد و گفت: تراکم آمار و آرزوهای والدین در این حوزه کاملاً قابل تشخیص است.
محمدی در ادامه به جزئیات بیشتری در خصوص روند برگزاری آزمون سراسری و اقدامات سازمان سنجش برای شفافسازی ابهامات پرداخت و اظهار کرد: چند نکته وجود دارد که باید به آنها دقت داشت.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام کرد: ثبتنام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از تاریخ ۲۷ اردیبهشت آغاز شده و تا دوم خرداد ادامه خواهد داشت.
محمدی با تاکید بر لزوم استمرار و ثبات در قوانین و مقررات و همچنین پیشبینیپذیری برای داوطلبان، اظهار کرد: قوانین و مقررات باید از نظم و انضباط بسیار خوبی برخوردار باشند تا همه مخاطبان عزیز و ارجمند که در آزمونهای سراسری سال ۱۴۰۵ شرکت میکنند، بتوانند با برنامهریزی دقیق اقدام کنند.
وی با اشاره به اطلاعرسانی گسترده این سازمان و همکاری رسانه ملی، گفت: تا این لحظه، حدود۲۱۰ هزار نفر در کنکور سراسری و حدود۲۰۰ هزار نفر در کنکور فرهنگیان و در مجموع حدود ۳۱۳ هزار نفر در کنکور ثبتنام کردهاند.
رئیس سازمان سنجش از داوطلبان خواست تا با مراجعه به درگاه سازمان سنجش، نسبت به مطالعه دفترچه راهنما و فراهم کردن مستندات لازم اقدام به ثبتنام کنند.
وی همچنین احتمال تمدید مهلت ثبتنام را در صورت نیاز اعلام کرد و افزود: اگر نیاز باشد، قطعاً مهلت ثبتنام را تمدید خواهیم کرد.
محمدی در خصوص زمان برگزاری آزمون سراسری نیز ادامه داد: با توجه به فراهم شدن شرایط و برگزاری آزمون نهایی پایه یازدهم و دوازدهم، انشاءالله کنکور سراسری برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد که آزمون استخدام معلم به صورت مجزا از کنکور سراسری برگزار میشود.
آزمون سمپاد و پذیرش دورهها با برنامهریزی و هماهنگی کامل برگزار میشود
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، با اشاره به روند برگزاری آزمونهای پیش رو گفت: امکانات و سازوکارهای لازم برای جابهجایی و تغییر گروهها در نظر گرفته شده است تا داوطلبان یا در آزمون سراسری شرکت کنند یا در چارچوب برنامههای مربوط، آزمونهای موردنظر را دنبال کنند.
وی افزود: آزمون سراسری برای پذیرش در دورههای روزانه، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور برگزار میشود و داوطلبان لازم است در صورت برنامهریزی، در آزمون سراسری شرکت کنند.
محمدی همچنین با توضیح درباره روند زمانبندی آزمون سمپاد اظهار کرد: چندین مرحله تمدید انجام شد، زیرا برای نخستین بار این آزمون توسط سازمان سنجش برگزار میشود.
رئیس سازمان سنجش از روندهای اداری و ایجاد یک نظام جامع و کامل برای برگزاری آزمون خبر داده و افزود: برای اولین بار دفترچه پذیرش و ثبتنام آزمون سمپاد در چارچوب دفتر سازمان تهیه و تنظیم شده است.
رئیس سازمان سنجش در ادامه گفت: روز چهارشنبه آخرین مرحله تمدید انجام شد و به دلیل محدودیت زمان، فایل بسته و مراحل اجرا در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: به محض فراهم شدن شرایط، آزمون در زمان مناسب برگزار خواهد شد و تلاش میکنیم متقاضیان با آرامش در جلسه حضور داشته باشند.
محمدی درباره مراحل پس از آزمون نیز گفت: در اردیبهشت، یک ماه فرصت در اختیار داوطلبان است تا بحث مصاحبه، بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری انجام شود.
محمدی تصریح کرد: سازمان امسال چالش خاصی را تجربه کرد و برخی اطلاعات جدید میتواند سبب سردرگمی و استرس در دانشآموزان شده باشد؛ اما این امکان فراهم است که در اولین زمان، آزمون با بالاترین کیفیت برگزار شود.
رئیس سازمان سنجش همچنین از اجرای شبکه ملی اجرای حفاظت و طرحریزی آزمون و طراحی یک شبکه استانی خبر داد و گفت: انشاءالله آزمونها در سطح کشور با بالاترین کیفیت برگزار خواهد شد.