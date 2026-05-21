شهروندخبرنگار ما در تصاویری از وداع نوزاد ۴۰ روزه با پدر شهیدش در هشتاد و یکمین تجمع شبانه شهرستان بهار را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هشتاد و یکمین تجمع شبانه شهرستان بهار استان همدان، فضای میدان امام خمینی (ره) با وداع جانسوز همسر و فرزند نوزاد شهید والامقام پاسدار «نادر حمیدیان» دگرگون شد؛ حضوری که با نگاه معصومانه فرزند ۴۰ روزه شهید بر تابوت پدر، به لحظهای تاریخی و حماسی از ادای دین مردم به ایثارگران بدل شد.. هشتاد و یکمین تجمع شبانه شهرستان بهار که با هدف تجدید میثاق با آرمانهای شهدا برگزار شد، شب گذشته رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت. این مراسم که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار میشد، با ورود پیکر پاک شهید والامقام پاسدار، «نادر حمیدیان» از اهالی روستای گنجتپه، به فضایی آکنده از اشک و حماسه تبدیل شد. اوج این مراسم، لحظهای بود که خانواده شهید برای وداع آخر به میدان آمدند. در میان شیون و نالههای حاضران، نگاهِ خیره فرزند ۴۰ روزه شهید به تابوت پدر، صحنهای را خلق کرد که قلب هر بینندهای را به درد آورد. شهید حمیدیان که با نثار جان خود، آرامش امروز جامعه را تضمین کرد، این بار نه با کلام، بلکه با سکوتِ تابوتش و معصومیت فرزند خردسالش، درس ایستادگی و وفاداری را در میدان امام خمینی (ره) به یادگار گذاشت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: حسن میرزایی - همدان
