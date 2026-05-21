باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جزءقاسمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در سومین مجمع روابط عمومیهای آبفای استان تهران با اشاره به کاهش ۳۳ درصدی بارندگیهای استان تهران در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه درازمدت، افزود: اگرچه بارندگیها در سال آبی جاری از رشد ۲۰ درصدی در مقایسه با سال آبی گذشته برخوردار است، اما به علت تداوم پنج سال خشکسالی، منابع تامینکننده آب تهران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
بهگفته وی، افزون بر خشکسالیها و جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی اخیر به بیش از ۲۰۰ نقطه از تاسیسات و اماکن آبی تهران خسارت وارد کرد، اما با همت و تلاش شبانهروزی کارکنان آبفای استان تهران، لحظهای وقفه و نقص در ارائه خدمات مستمر به شهروندان ایجاد نشده است.
جزءقاسمی با قدردانی از مجموعههایی نظیر شهرداری در همکاری با آبفای تهران برای ارائه خدمات پایدار، همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب و تغییر الگوی رفتار مصرفی را در کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف آب تهران در سال گذشته بسیار موثر خواند و خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این تغییر الگوی رفتاری، ناشی از اقدامهای فرهنگسازی در حوزه روابط عمومی آبفای استان تهران بود که جای قدردانی دارد.
مدیرعامل آبفای استان تهران اظهار داشت: با وجود ایام سخت دو جنگ تحمیلی اخیر و تداوم کمبارشیها در فلات مرکزی و حوضه آبریز دریاچه نمک، امیدواریم با ادامه بارندگیهای دو ماهه نخست بهار امسال، وضعیت منابع آبی بهویژه سدهای تامینکننده آب تهران بهبود یابد.
وی توجه ویژه به «محلهمحوری» در اصلاح فرهنگ مصرف را با توجه به تاکیدات امام شهید و نیز رئیس جمهوری، از برنامههای مهم شرکت آبفای استان تهران در حوزه مدیریت مصرف دانست و افزود: یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، ترویج استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب است که به طور جدی پیگیری خواهد شد.
جزئقاسمی با اشاره به کارها و اقدامهای خوبی که توسط حوزه روابط عمومی بر اساس سیاستهای ابلاغی از سوی وزارت نیرو در زمینه فرهنگسازی و مدیریت مصرف انجام شده است، اضافه کرد: حجم و دامنه این فعالیتها باید با رویکرد نوآورانه، تشکیل اتاق فکر، استفاده از نظر تمامی کارشناسان و متخصصان و صاحبنظران و همکاری رسانهها، فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و تعاملات چهرهبهچهره با شهروندان بهویژه با رویکرد محلهمحوری گسترش یابد.
مدیرعامل آبفای استان تهران همچنین با تاکید بر لزوم شفافیت و صداقت با مردم و بیان واقعیتهای آبی به آنان، گفت: هر زمانی که با شهروندان شفاف و صادقانه صحبت کردهایم، آنان در کنار ما قرار گرفتهاند.
منبع: آبفای تهران