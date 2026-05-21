وزارت خارجه چین اعلام کرد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان که مسئولیت میانجیگری در مذاکرات ایران و آمریکا را بر عهده دارد، شنبه به پکن می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت خارجه چین امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان و مسئول میانجیگری در مذاکرات تهران-واشنگتن، شنبه به پکن سفر می‌کند.

 این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد که نخست‌وزیر پاکستان از ۲۳ مه (شنبه دوم خرداد) سفر خود به پکن را آغاز خواهد کرد و این سفر تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

به گزارش سایت النشره، سخنگوی وزارت خارجه چین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا مذاکراتی که در این سفر انجام می‌شود، شامل موضوع ایران نیز خواهد بود یا نه، گفت: چین از میانجیگری عادلانه و متعادلی که پاکستان برای برقراری صلح و پایان دادن به جنگ در پیش گرفته، حمایت می‌کند.

شهباز شریف به عنوان میانجی مذاکرات میان ایران و آمریکا، در حالی به چین سفر خواهد کرد که فیلد مارشال «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان، در جریان ادامه گفت‌و‌گو‌ها و رایزنی با مقامات تهران، به واسطه میانجیگری میان تهران و واشنگتن، امروز به تهران سفر می‌کند.

همچنین روز چهارشنبه «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان برای دومین بار طی هفته جاری وارد تهران شد و با وزیر کشور ایران و همچنین رئیس‌جمهور کشورمان گفت‌و‌گو و تبادل‌نظر انجام داد.

برچسب ها: شهباز شریف ، چین و پاکستان
خبرهای مرتبط
دیدار پوتین با نخست وزیر چین
پوتین: سفر به چین موفقیت‌آمیز و پربار بود
ریابکوف: می‌توانیم به مذاکرات آتش‌بس کمک کنیم، اما آن را تحمیل نمی‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ بی شرف آمریکا چقدر ذلیل کرده دست بدامن شهباز شده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۷:۱۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین چه خبریه...؟!؟!🤔🤔🤔
چرا همه نوبتی میروند چین...؟!؟!😏😏😏
حلوا خیرات میکنن اونجا تا ما هم بریم...!!!😂😂😂
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین ابر قدرتی و یکه تازی خود بر جهان را تثبیت کرد.
آمریکا کنار زده شد.
روسیه قدرت دوم جهان شد.
ایران هم اگر جنگ را ادامه دهد قدرت سوم جهان خواهد شد.
اروپا هم به حاشیه رفته و در حاشیه ماندگار می‌ ماند .
اعراب هم خدا به دادشون برسه ...
اين سیاست ماندگار و جاودانه ست.
تمام.
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ولی فکنم چین خیلی هم دوست نداره توافق کنیم!!! توافق بشه کی نفت ارزان بده و جاش کالای بی کیفیت بگیره؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
چه خبر شده همه به تکاپو افتادند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه زمانی حاج قاسم سلیمانی می‌رفت تکلیف کشورهای منطقه رو روشن میکرد و براشون تعیین تکلیف میکردیم و قدرت داشتیم ،ولی حالا اونا دارن برای ما تعیین تکلیف میکنن،و تا زمانی که بمب اتم تولید نکنیم به نفع ما دوباره ورق برنمی‌گرده.
۱۳
۶
پاسخ دادن
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
آخرین اخبار
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند
مخالفت ترامپ با عوارض در تنگه هرمز و تکرار ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران
افزایش احتمال سقوط نتانیاهو؛ چرا نمایندگان به انحلال کنست رای دادند؟