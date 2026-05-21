باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت خارجه چین امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان و مسئول میانجیگری در مذاکرات تهران-واشنگتن، شنبه به پکن سفر می‌کند.

این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد که نخست‌وزیر پاکستان از ۲۳ مه (شنبه دوم خرداد) سفر خود به پکن را آغاز خواهد کرد و این سفر تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

به گزارش سایت النشره، سخنگوی وزارت خارجه چین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا مذاکراتی که در این سفر انجام می‌شود، شامل موضوع ایران نیز خواهد بود یا نه، گفت: چین از میانجیگری عادلانه و متعادلی که پاکستان برای برقراری صلح و پایان دادن به جنگ در پیش گرفته، حمایت می‌کند.

شهباز شریف به عنوان میانجی مذاکرات میان ایران و آمریکا، در حالی به چین سفر خواهد کرد که فیلد مارشال «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان، در جریان ادامه گفت‌و‌گو‌ها و رایزنی با مقامات تهران، به واسطه میانجیگری میان تهران و واشنگتن، امروز به تهران سفر می‌کند.

همچنین روز چهارشنبه «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان برای دومین بار طی هفته جاری وارد تهران شد و با وزیر کشور ایران و همچنین رئیس‌جمهور کشورمان گفت‌و‌گو و تبادل‌نظر انجام داد.